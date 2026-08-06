Altın yeniden yükselişe geçti

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Türkiye’de altın fiyatları, zayıflayan dolar, gerileyen tahvil getirileri ve ABD ile İran arasındaki diplomatik kriz nedeniyle yeniden yükselişe geçti.

Altın fiyatları bugünkü (6 Ağustos 2026) işlemlerde yükselişini sürdürerek son yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Güne 4 bin 266 dolar seviyesinden başlayan spot altın, ilerleyen işlemlerde yüzde 1 değer kazanarak ons başına 4 bin 285,84 dolara yükseldi.

Böylece değerli metal, 18 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Spot altın, çarşamba günü de şubat ayından bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydetmişti.

ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,9 artışla 4 bin 345,80 dolara çıktı. Ons altındaki yükselişin iç piyasaya yansımasıyla gram altın güne 6 bin 522 lira seviyesinden başladı.

Altın alım satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatlarını yakından takip ediyor.

6 Ağustos 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.522,03 TL

Çeyrek altın: 10.610,00 TL

Yarım altın: 21.201,00 TL

Tam altın: 41.683,93 TL

Cumhuriyet altını: 42.260,00 TL

Gremse altın: 104.529,49 TL

Ons altın: 4.266,01 dolar