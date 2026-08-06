Duhok’ta yatırım hamlesi: 2026 hedefi 50 yeni proje ruhsatı

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Duhok Yatırım Genel Müdürlüğü, bu yılsonuna kadar 50 yeni yatırım projesine ruhsat vermeyi hedeflediklerini açıklayarak, yatırımcılara yönelik teşvik ve kolaylıkların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Duhok Yatırım Genel Müdürü Dr. Heval Sadiq, Kurdistan24’e yaptığı değerlendirmede, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yatırımcılara sağladığı idari ve hukuki kolaylıklar sayesinde vilayet genelindeki yatırım hacminin her geçen yıl artış gösterdiğini ifade etti.

Heval Sadiq, temel gayelerinin kent ve ilçe merkezlerinin imarını hızlandırmak ve ekonomik kalkınmayı tabana yaymak olduğunu belirtti.

İstatistiki verileri de paylaşan Sadiq, Yatırım Kanununun yürürlüğe girdiği 2006 yılından bu yana Duhok vilayet sınırları dahilinde toplam 365 projeye yatırım ruhsatı tahsis edildiğini bildirdi.

Bu projelerin 159'unun 9. Hükümet Kabinesi döneminde onaylandığını aktaran Heval Sadiq, geçtiğimiz yıl 40 projeye ruhsat verildiğini, bu yıl ise söz konusu sayının 50'yi aşmasını öngördüklerini kaydetti.

Heval Sadiq, Ruhsatlandırılan yatırımların sanayi, tarım, turizm ve konut başta olmak üzere stratejik sektörlerde yoğunlaştığı belirtti.

Salgın dönemi olan 2019 yılı haricinde yatırım grafiğinin sürekli yükseliş trendinde olduğuna dikkat çeken Sadiq, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla az gelişmiş bölgelerde yatırım yapacak girişimcilerin hizmet bedellerinden muaf tutulduğunu hatırlattı.

Duhok'ta 2006 yılından bu yana toplam sermaye değeri 10 milyar doları aşan projeler ruhsatlandırıldı. Uygulanan teşvik politikalarıyla kentin ekonomik altyapısının güçlendirilmesi, sektörlerin çeşitlendirilmesi ve başta gençler olmak üzere nitelikli istihdam imkanlarının artırılması hedefleniyor.