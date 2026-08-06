Özgür Özel: Çerçeve yasa Kürt meselesini çözmez

57 dakika önce

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çerçeve yasa teklifinin hazırlanmasını ve Meclise sunulma yöntemini eleştirerek, demokratikleşme adımlarının hızla atılması gerektiğini söyledi. Özel, çerçeve yasanın Kürt meselesinin çözümü için yeterli olmayacağını da vurguladı.

Özgür Özel, barış süreci kapsamında Meclise sunulan çerçeve yasaya ilişkin YetkinReport’a konuştu.

Kanun teklifinin hazırlanmasında ortak bir çalışma yürütülmediğini belirterek, metnin kendilerine ulaştırılmasının ardından inceleme fırsatı bulamadan Meclis Başkanlığına teslim edildiğini söyleyen Özel, teklifin siyasi yaklaşım açısından bir değişiklik yaratmadığını ancak hazırlanma ve sunulma biçiminin “son derece yanlış” olduğunu savundu.

“Teklif metnini sır gibi saklayıp boş kağıtlara imza alıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra Meclis Başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı.” diyen Özel, milletvekillerinin Adalet Komisyonunda metne katkı sunabileceğini ve eleştirilerini dile getirebileceğini söyledi.

Süreç kapsamında kurulan komisyonun raporunun 6’ncı maddesi doğrultusunda kanun teklifinin hazırlandığını hatırlatan Özgür Özel, daha önce de 6 ve 7’nci bölümlerin birbirinden bağımsız ilerlememesi gerektiğini savunduklarını belirtti.

Özel, “6 Ceza Kanunuyla ilgili, 7 demokratikleşmeyle ilgili, Anayasa Mahkemesi, AİHM kararlarına uyulmasından kayyum uygulamasının sonlandırılmasına ve çok sayıda demokratik açılımın düzenlenmesine kadar. Bu konudaki hassasiyetimiz, şerhimiz devam ediyor.” dedi.

Kanunun yasalaşmasının ardından silahların bırakıldığının tespit ve teyidi için geçecek sürede demokratikleşmeye ilişkin 7’nci bölümün hızla hazırlanması gerektiğini bildiren Özel, bu konuda çalışılması çağrısında bulundu.

Çerçeve yasanın Kürt meselesinin çözümü için yeterli olmadığını söyleyen Özgür Özel, sözlerine şöyle devam etti:

“Kürt meselesini çözmek altıncı kısımda tek başına yeterli değil. Kürtlerin sorunlarını çözmek ya da Türkiye’nin demokrasi sorununu çözmek altı ile olmaz. 6’ncı madde bir sürecin sonu, teknik bir gereklilik olabilir ama 7’nci madde demokratik bir sürecin başlangıcı, barışın başlangıcı, kardeşliğin başlangıcı, Kürtlerle Türklerin ortak geleceğinin birlikte güvenli bir şekilde yürümesinin başlangıcı olmalı.”

Esas olarak sorunun “kök sebeplerinin” ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, komisyon raporunun 7’nci bölümüne yönelik hızlı ve kararlı adımlar atılması gerektiğini ifade eden Özel, “Yoksa infaz düzenlemesi bazı sonuçları ortadan kaldırır ama sebebi ortadan kaldırmaz.” dedi.