DEM Parti’den çerçeve yasa açıklaması

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Meclise sunulan çerçeve yasa teklifinin tüm sorunları çözecek nihai bir düzenleme olmadığını belirterek, teklifin barış ve demokratikleşme sürecinin ilk hukuki adımı olduğunu söyledi.

Ayşegül Doğan, DEM Parti Genel Merkezinde bugün (6 Ağustos 2026) yaptığı basın toplantısında Meclise sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğan, düzenlemenin Türkiye'de barış ve demokratikleşme süreci açısından önemli bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Barış süreçlerinin uzun ve çok aşamalı olduğunu belirten Doğan, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında ortak bir gelecek inşa etmek amacıyla yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Yasa teklifinin tüm sorunları çözecek nihai bir düzenleme olmadığını vurgulayan Doğan, "Bu düzenleme bütün sorunları bir anda çözen bir nihai düzenleme değil. Bu bir başlangıç. Türkiye'yi bir anda demokratikleştirecek ya da Kürt meselesini tek başına çözecek sihirli bir düzenleme değil." dedi.

Sürecin başarısının toplumsal mücadele ve demokratik siyasetle mümkün olacağını belirten Doğan, teklifin eksikliklerinin ortak mücadeleyle tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Doğan, teklifin onlarca yıllık çatışmaların ardından barışa giden yolun ilk hukuki adımı olduğunu belirterek, "Bu teklif ortak geleceği birlikte kurabileceğimiz hukuki zeminin ilk taşıdır. Ardından gelecek demokratik düzenlemelere ihtiyaç vardır." diye konuştu.

Teklifin gerekçesinde de sonraki demokratikleşme adımlarına işaret edildiğini söyleyen Doğan, bunun önemli bir başlangıç niteliği taşıdığını dile getirdi.

Doğan, yasa teklifinin örgütün feshi ve silahsızlanmasının ardından ortaya çıkacak süreci hukuki çerçeveye bağladığını belirtti.

Geçmişte çıkarılan düzenlemelerin bireysel itiraf ve etkin pişmanlık anlayışına dayandığını ifade eden Doğan, yeni teklifin ise kolektif durumu esas alan farklı bir yaklaşım içerdiğini söyledi.

Ülkeye dönüş sürecinin ilk kez ayrıntılı ve öngörülebilir bir hukuki prosedüre bağlandığını kaydeden Doğan, bunun hukuki belirsizlikleri azaltacak önemli bir adım olduğunu belirtti.

DEM Parti'nin demokratik siyasetin güçlenmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirten Ayşegül Doğan, sürecin yalnızca siyasi partilerin değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Farklı kesimlerin ortak bir demokratik gelecek için birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Sözcü Doğan, kalıcı barışın ancak diyalog ve ortak mücadeleyle mümkün olacağını kaydetti.