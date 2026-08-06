Kobani Üniversitesinde kriz: Kürt öğrenciler ana dilde eğitim istiyor

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Rojava’daki Kobani Üniversitesinde öğrenim gören çok sayıda Kürt öğrenci, derslerin Arapça verilmesi nedeniyle ciddi akademik zorluklarla karşı karşıya kaldı. Önceki tüm eğitim kademelerini Kürtçe tamamlayan öğrenciler, üniversitede dersleri anlamakta güçlük çektiklerini belirterek eğitimin ana dilde sürdürülmesini talep ediyor.

Rojava’da ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini Kürtçe müfredatla tamamlayan öğrenciler, üniversiteye geçtiklerinde dil engeline takıldıklarını ifade ediyor. Derslerin Arapça işlenmesi sebebiyle konuları kavrayamadıklarını belirten öğrenciler, yükseköğrenim sürecinin de Kürtçe olmasını istiyor.

Konuya ilişkin Kurdistan24’e açıklamalarda bulunan Kobani Üniversitesi öğretim görevlisi Mustafa Moru, öğrencilerin yaşadığı sıkıntıyı doğrulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazı öğrencilerin Arapça ile ilgili bu tür sorunlar yaşadığı doğru. Ancak bazı ders ve materyaller esasen Arapça olarak müfredata dahil edilmiştir. Bu nedenle bu yıl içinde müfredat değişikliğine gidilerek derslerin Kürtçeye çevrilmesi mümkün değil."

Moru ayrıca, birtakım derslerin kavram ve terminolojik yapısı gereği Arapça veya İngilizce dışında bir dilde verilemeyeceğini savundu.

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre bazı akademisyenlerin öğrencilere sınav sorularını Kürtçe yanıtlayabilecekleri yönünde esneklik sağladığı, ancak öğrencilerin bu adımı geçici bir önlem olarak gördüğü ve köklü bir müfredat reformu talep ettiği öğrenildi.

2017 yılında Kürtçe eğitim modeliyle faaliyete başlayan Kobani Üniversitesinde, daha sonra yönetim kurulu kararıyla açılan yeni bölümlerde derslerin Arapça verilmesi uygulamasına geçildi.

Güncel verilere göre 24 farklı bölümde yaklaşık 4 bin öğrencinin öğrenim gördüğü kurumda, bugüne kadar 6 lisans ve 3 yüksek lisans dönemi mezun verildi.

Üniversitedeki dil tartışmaları sürerken, Afrin ve Halep Öğrenci Birliği de yayımladığı resmi bildiriyle eğitim müfredatını değiştirme girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Öğrencilerin temel eğitimden 12. sınıfa kadar Özerk Yönetim’in Kürtçe müfredatıyla eğitim aldığı vurgulanan bildiride, Suriye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Arapça müfredatını dayatılmasın “hak ihlali olarak” nitelendirildi.

Öte yandan öğrenciler, tüm Suriye genelinde herkesin haklarını güvence altına alan kapsayıcı ve ortak bir müfredat hazırlanana kadar, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında mevcut sistemin uygulanmaya devam etmesini ve 12. sınıfların her türlü müfredat değişikliğinden muaf tutulmasını talep ediyor.