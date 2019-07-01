واشنطن تعلق على انتخاب مسرور بارزاني وتقطع تعهداً لأربيل

واشنطن (كوردستان 24)- رحبت وزارة الخارجية الامريكية، بانتخاب حكومة جديدة في اقليم كوردستان، وقالت إن واشنطن ستظل "شريكاً وثيقاً" مع اربيل.

يأتي هذا بعدما منح برلمان اقليم كوردستان يوم الاربعاء، ثقته لمسرور بارزاني الذي قال بدوره إن حكومته الائتلافية ستمثل حقبة جديدة للإقليم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية مورغان أورتيغس لكوردستان 24 على هامش إفادة صحفية في واشنطن يوم امس "نهنئ رئيس الوزراء وحكومة إقليم كوردستان على التشكيل الناجح".

وأضافت أن واشنطن تحتفظ بعلاقات وثيقة مع مسرور بارزاني وحكومته.

وأشارت الى أن الولايات المتحدة تعمل مع اقليم كوردستان على "القضايا المهمة" لاسيما إصلاح" العلاقات مع الحكومة الاتحادية فضلاً عن الأمن الاقليمي والإصلاح الاقتصادي.

وكان بارزاني قد سلط الضوء خلال خطابه بعد أدائه اليمين على الملف الاقتصادي متعهداً بأن يكون شاملاً ويهدف لمحاربة الفساد بالدرجة الاساس.

وجدد تأكيده على إقامة "علاقة بناءة وشراكة مستقرة" مع بغداد بما يضمن حصة عادلة للكورد من الموازنة الاتحادية للعراق. كما حث بغداد على مساعدة الاقليم في سداد ديون تقدر بمليارات الدولارات بعد أن قطعت حصته المالية من الموازنة عام 2014.

ويحتفظ مسرور بارزاني بعلاقات قوية مع التحالف الدولي. وكان يشغل منصب مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان الذي شارك، وبشكل محوري، في الحرب ضد الارهاب المتمثل بداعش وخاض عمليات حتى خارج حدود الإقليم بما في ذلك داخل سوريا.

وقالت أورتيغس في افادتها الصحفية "نحن واثقون من أننا سنظل شريكا وثيقا" مع اقليم كوردستان.