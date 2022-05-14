سیاسة

السلامي: وزير النفط ارتكب "خيانة عظمى" لتخريبه الاقتصاد العراقي وعمالته للجوار

"ما الذي يدفع وزير النفط إلى تخريب الاقتصاد العرقي؟، ما الذي يدفعه إلى تدمير الصناعة العراقية"
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وزير النفط إحسان عبد الجبار
وزير النفط إحسان عبد الجبار
العراق العراق وزير النفط هادي السلامي

أربيل (كوردستان 24)- قال النائب المستقل عن محافظة النجف هادي السلامي، إن وزير النفط إحسان عبد الجبار ارتكب "خيانة عظمى"، وذلك لإسهامه بتخريب الاقتصاد العراقي ومساعدته دول الجوار على حساب المعامل الحكومية والأهلية في البلاد.

وقال السلامي في مقابلة مع تلفزيون (عراق 24) يوم الجمعة، إن مئات الآلاف من اليد العاملة العراقية سوف تسرّح في غضون ثلاثة أسابيع بعدما قام وزير النفط برفع سعر النفط الأسود إلى معامل الإسمنت الحكومية مما أدى إلى توقف الكثير منها عن العمل.

وتابع "هذه خيانة عظمى"، لافتاً إلى أن معامل الإسمنت الحكومية، ومنها معملا الكوفة والنجف، قد توقفت عن العمل، فضلاً عن معامل أهلية أخرى.

وتساءل السلامي عن الأسباب التي تدفع وزير النفط إلى رفع الأسعار، وقال "ما الذي يدفع وزير النفط إلى تخريب الاقتصاد العرقي؟، ما الذي يدفعه إلى رفع سعر النفط الأسود وتدمير الصناعة العراقية؟".

وأشار إلى أنه يحتفظ بوثائق تحمل تواقيع مديري تلك المعامل ويتحدثون فيها عن معاناتهم وأسباب توقف معاملهم عن العمل بسبب رفع أسعار الوقود.

وقال السلامي إن خطوة وزير النفط لا تبني العراق ولا تطور اليد العاملة بقدر ما "تساعد الدول المجاورة، وهي خيانة وعمالة لدول أخرى".

وأوضح أن وزير النفط حين يقرر رفع سعر النفط الأسود على المعامل الحكومية فإنه "يشجع معامل دول الجوار، وأكيد ثمة اتفاق للإضرار بالصناعة العراقية وتدمير البنية التحتية".

إلى ذلك، قالت وزارة النفط إنها تقدمت "بشكوى جزائية لدى المحاكم المختصة، بحق النائب هادي السلامي بتهمة الكذب وتزوير الحقائق".

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