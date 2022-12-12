توقعات بتساقط الأمطار غدا الثلاثاء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء، في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر متوسطة ليلاً في اغلب أقسامها ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً وفرصة لحدوث عواصف رعدية خاصة على المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً ،أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائماً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الاربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة ليلاً يتحول تدريجياً الى غائم جزئي خلال الليل ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط امطار متوسطة على أقسامها الشرقية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع بضع درجات في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

وأوضح، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل ضباب خفيف صباحاً ويزول تدريجياً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً إلى غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً إلى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في عموم البلاد".