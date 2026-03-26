ليفيت: ترامب لا يمزح.. إما الاتفاق أو ضربة عسكرية لم يشهد التاريخ مثيلاً لها

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لشن أعنف هجوم في التاريخ على إيران إذا لم توافق طهران على إبرام اتفاق فوري. وأكدت ليفيت أن القوات الإيرانية "منهارة عسكرياً"، مشيرة إلى أن قدرة طهران على الدفاع عن أراضيها تتآكل ساعة بعد أخرى، مما يدفع القيادة الإيرانية حالياً للبحث عن مخرج للانسحاب والنجاة من هذه الحرب.

وشددت ليفيت في تصريحاتها على صرامة موقف الرئيس الأمريكي، قائلة: "ترامب لا يمزح، وهو مستعد لإشعال الجحيم في الداخل الإيراني إذا لم يصلوا إلى اتفاق. يجب على إيران ألا تقع في خطأ سوء التقدير مرة أخرى، لأن أي مواجهة ستعرضهم لقصف عنيف جداً وغير مسبوق".

وفيما يتعلق بمسار الدبلوماسية، أوضحت المتحدثة أن عملية التفاوض والحوار مع الجمهورية الإسلامية لا تزال مستمرة، وذلك رغم الأنباء والتقارير التي أشارت إلى رفض طهران للمقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة.

وأشارت ليفيت إلى أن الهدف الرئيسي لواشنطن كان دائماً هو "السلام"، مؤكدة أن ترامب لا يرغب في رؤية مزيد من الموت والدمار، لكنها استدركت بالقول: "على طهران أن تعترف بالواقع الجديد، وهو أنها هزمت عسكرياً بشكل كامل".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لقد نجحنا في شل القدرات النووية والهجومية الإيرانية التي كانت تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائنا. نرى الآن أن طهران تبحث عن مخرج لأنها تدرك أنها في طور السحق والتحطم، وإذا لم يكونوا مستعدين لقبول هذا الواقع، فإن ترامب يضمن توجيه ضربات لهم لم يشهد التاريخ مثيلاً لها".