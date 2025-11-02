دوای دوو ساڵ، یەکەم فڕۆکە لە تورکیاوە دەگاتە سلێمانی
بڕیارە، کاتژمێر یەکی بەرەبەیانی سبەینێ، 3ـی تشرینی دووەم 2025، دوای زیاتر لە دوو ساڵ لە ڕاگرتنی، یەکەم فڕۆکە لە فڕۆکەخانەی ئیستانبوڵەوە بگاتە فڕۆکەخانەی سلێمانی و کاتژمێر 3ـی بەرەبەیانیش هەمان فڕۆکە، لە فڕۆکەخانەی سلێمانیەوە بگەڕێتەوە تورکیا.
بە گوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، بڕیارە، هەفتانە، ڕۆژانی شەممە، دووشەممە، سێشەممە و هەینی، گەشتی نێوان فڕۆکەخانەی سلێمانی و تورکیا لە ڕێگەی هێڵی فڕۆکەوانی تورکش ئێرلاین بەڕێوە بچێت.
کۆمپانیای فڕۆکەوانیی تورکش ئێرلاین، ڕایگەیاند "کاتژمێر 22 و 30 دەقیقەی ئەمشەو، بە کاتی ئێستانبوڵ، فڕۆکەکە بەرەو سلێمانی بەڕێ دەکەوێت و کاتژمێر یەک و 10دەقیقەی بەرەبەیانی سبەینێ، بە کاتی کوردستان، دەگاتە سلێمانی."
ڕاگرتنی گەشتەکانی فڕۆکەخانەی سلێمانی بۆ تورکیا، کاریگەریی کردبووە سەر گەشتی هاووڵاتییان، بە تایبەتی بازرگانانی شاری سلێمانی.
قەدەغەی گەشتە ئاسمانییەکانی تورکیا بۆ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی، لە 3ـی نیسانی 2023 بە بڕیاری فەرمیی حکوومەتی تورکیا دەستی پێ کرد.
دواجار پێنجشەممە 9ـی تشرینی یەکەمی 2025، لە کۆبوونەوەی نێوان نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆکی تورکیا، گفتوگۆ لەبارەی گەمارۆکانی سەر فڕۆکەخانەی سلێمانی کراوە، هەر لەو کۆبوونەوەیەدا، ئەردۆغان لەسەر داوای نێچیرڤان بارزانی، بڕیاری دا گەمارۆکانی سەر فڕۆکەخانەی سلێمانی هەڵبگرێت.