لیستی مووچەی مانگی 11 ڕادەستی وەزارەتی دارایی عێراق کرا
گشتی

یەکەمین پێشانگای تایبەت بە مۆبیلیات لە سلێمانی کرایەوە

کوردستان سلێمانی

لە سلێمانی بۆ یەکەمجار پێشانگایەکی نێودەوڵەتیی تایبەت بە مۆبیلیات کرایەوە. لەم پێشانگایەدا ژمارەیەک کۆمپانیای ئێرانی بەشدارن و نوێترین بەرهەم و کارەکانیان لە بواری مۆبیلیاتدا نمایش دەکەن.

پێشانگاکە لە 6ـی مانگەوە دەستی پێکردووە و تا 13ـی ئەم مانگە لە "پێشانگای نێودەوڵەتیی سلێمانی" بەردەوام دەبێت. ڕۆژانە لە کاتژمێر 11:00 پێشنیوەڕۆ تا 6:00 ئێوارە دەرگای بە ڕووی هاووڵاتیان و بازرگاناندا کراوەیە.

هەرچەندە ساڵانە پێشانگای جۆراوجۆر لە شارەکە دەکرێنەوە، بەڵام ئەمە یەکەمجارە پێشانگایەک تەنها بۆ مۆبیلیات تەرخان بکرێت. 10کۆمپانیای ئێرانی لە شارەکانی هەمەدان، ئەسفەهان، تاران و ناوچەکانی دیکەوە بەشدارن. ئامانج لەم هەنگاوە دروستکردنی پردی پەیوەندییە لە نێوان بازرگانانی هەرێمی کوردستان و ئێران و ئاشنابوونە بە خواستی بازاڕ.

حوسێن ساڵحی، خاوەن کارگەی مۆبیلیات کە 25 ساڵە لەم بوارەدا کار دەکات و لە شاری هەمەدانەوە هاتووە، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: "ماوەی چوار بۆ پێنج مانگە ئامادەکاری بۆ ئەم پێشانگایە دەکەین. ئامانجمان ئەوەیە باشترین کوالێتی بە نرخێکی گونجاو پێشکەش بکەین."
وتیشی: "ئێمە لێرەین بۆ ئەوەی لە نزیکەوە ئاشنای خواستی خەڵکی سلێمانی بین و بزانین چییان بەلاوە گرنگە تا بۆیان دروست بکەین."

لە ئێستادا بازاڕی مۆبیلیات کێبڕکێی زۆری تێدایە و جگە لە بەرهەمی ناوخۆیی، مۆبیلیات لە وڵاتانی وەک تورکیا، چین، میسر و ئەمەریکاشەوە هاوردەی هەرێمی کوردستان دەکرێت.

لای خۆیەوە جەزا ڕەزا، سەرۆکی لقی هەڵەبجەی یەکێتیی هاوردە و ناردنکاران ئاماژەی بە قەبارەی بازرگانی کرد و گوتی: "ڕاستە ئامارێکی دیاریکراومان تەنها بۆ مۆبیلیات نییە، بەڵام بەگشتی ساڵانە بە بەهای 6 بۆ 7 ملیار دۆلار کاڵا لە کۆماری ئیسلامیی ئێرانەوە هاوردەی هەرێمی کوردستان دەکرێت، کە بەشێکی زۆریشی ڕەوانەی شارەکانی دیکەی عێراق دەکرێت."

 
 
 
 
 
 
هاوژین جەمال ,
Fly Erbil Advertisment | فلاي اربيل