فەرەنسا پشتیوانییە سەربازییەکانی بۆ پێشمەرگە دووپات دەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ یەکشەممە 14ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە چوارچێوەی پتەوکردنی پەیوەندییە دیپلۆماسی و ئەمنییەکاندا، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و نوێنەری باڵای فەرەنسا لە هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی، جەختیان لەسەر نەخشەڕێگایەکی هاوبەش کردەوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسییەکانی تیرۆر و پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە، هاوکات فەرەنسا پەیامی بەردەوامیی وڵاتەکەی بۆ پشتیوانیکردنی هێزی پێشمەرگە و مانەوەی وەک هاوپەیمانێکی سەرەکیی هەرێمی کوردستان گەیاند.



لە دیدارێکدا کە لە سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە ژەنەڕاڵ فرانسوا تریکۆ، نوێنەری باڵای فەرەنسا لە هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی و شاندێکی یاوەری کرد.

بەپێی ڕاگەیەندراوی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان، تەوەری سەرەکیی کۆبوونەوەکە تەرخان کرابوو بۆ هەڵسەنگاندنی دۆخی ئەمنیی عێراق و ناوچەکە، تێیدا هەردوولا گفتوگۆیان کرد دەربارەی مەترسییەکانی ئێستای تیرۆر و جوڵەکانی ڕێکخراوی داعش و چۆنیەتی کاراکردنی زیاتری هەوڵەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لە عێراق.

لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا، بە ئامادەبوونی یان برێم، کونسوڵی گشتیی فەرەنسا، گفتوگۆ کرا لەسەر گرنگیی مانەوە و بەردەوامیی ئەو هەماهەنگییە بەهێزەی لە نێوان سوپای فەرەنسا و هێزە عێراقییەکان و بەتایبەتی هێزی پێشمەرگەدا هەیە.

شاندە سەربازییەکەی فەرەنسا پابەندبوونی تەواوی وڵاتەکەیان نیشان دا بۆ درێژەدان بە هاوکارییەکان و بەرزکردنەوەی تواناکانی هێزی پێشمەرگە لەپێناو پاراستنی ئارامیی ناوچەکە.

لای خۆیەوە سەرۆکی هەرێمی کوردستان وێڕای باسکردنی دۆخی سوریا و پرسە جێ بایەخە هاوبەشەکان، ڕۆڵی فەرەنسای لە پشتیوانیکردنی بەردەوامی هەرێمی کوردستان و عێراق بەرز نرخاند و بە گرنگییەوە باسی لە دۆستایەتیی نێوان هەردوولا کرد.

فەرەنسا یەکێکە لە ئەندامە کارا و سەرەکییەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی دژی داعش و خاوەنی پەیوەندییەکی مێژوویی و ستراتیژییە لەگەڵ هەرێمی کوردستان، لە ساڵانی ڕابردوودا، پاریس ڕۆڵێکی بەرچاوی هەبووە لە مەشق و ڕاهێنانی هێزەکانی پێشمەرگە و دابینکردنی هاوکاریی سەربازی و لۆجیستی، ئەم سەردانەی ئەمڕۆی شاندی باڵای سەربازیی فەرەنسا لە کاتێکدایە کە ناوچەکە بە دۆخێکی هەستیاردا تێدەپەڕێت و جەختکردنەوەی پاریس لەسەر پشتیوانییەکانی، پەیامێکی گرنگی سیاسی و سەربازییە بۆ دڵنیاییدان لە سەقامگیریی هەرێمی کوردستان.