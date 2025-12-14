سەرۆک بارزانی و د.رافع ئەلعیساوی دۆخی عێراق تاوتوێ دەکەن

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی لە پێشوازی د.رافع ئەلعیساوی جێگری سەرۆک وەزیرانی پێشووتری فیدڕاڵی، پرسی هەنگاوەکانی دوای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوينەرانی عێراق و دۆخی ئەو وڵاتەیان تاوتوێ کرد.

بەپێی ڕاگەیەندراوی بارەگای بارزانی، ڕۆژی یەکشەممە 14ی کانوونی یەکەمی 2025، لە پیرمام سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە د.رافع ئەلعیساوی جێگری سەرۆک وەزیرانی پێشووتری فیدڕاڵی کرد.

هەر بەپێی ئەم ڕاگەیندراوەی بارەگای بارزانی، لە دیدارەکەدا بیروڕا لەبارەی پڕۆسەی سیاسی عێراق و بارودۆخی ناوچەکە و هەنگاوەکانی دوای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوينەرانی عێراق و هەماهەنگی هێز و لایەنە سیاسییەکانی عێراق ئاڵوگۆڕکرا.