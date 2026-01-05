4 ئافرەت کێبڕکێ بۆ بەدەستهێنانی پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق دەکەن
ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لیستی کۆتایی کاندیدانی پۆستی سەرۆک کۆماری بڵاوکردەوە، کە 81 کەس بۆ وەرگرتنی ئەو پۆستە ناوی خۆیان تۆمار کردووە و لە نێویاندا 4 ئافرەت هەن.
ئەم کێبڕکێیە لە کاتێکدایە کە بەپێی عورفی سیاسی لە عێراقدا، پۆستی سەرۆک کۆمار پشکی کوردە و ململانێیەکی توندیش لە نێوان هێزە سیاسییەکان بۆ یەکلاکردنەوەی دروست بووە.
پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ ئەم خولە هەریەکە لە فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی ئێستا کە تەمەنی 76 ساڵە، لەگەڵ نەوزاد هادی، پارێزگاری پێشووی هەولێر کە تەمەنی 63 ساڵە، وەک کاندیدی خۆی ناساندووە.
لە بەرانبەردا، یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بڕیاری داوە تەنیا بە یەک کاندید کە نزار ئامێدی، وەزیری پێشووی ژینگەیە و تەمەنی 57 ساڵە، بچێتە ناو کێبڕکێکەوە.
لە ناو لیستەکەدا ناوی چەندین کەسایەتیی دیکەی دیار دەبینرێت، لەوانە عەبدوللەتیف ڕەشید سەرۆک کۆماری ئێستای عێراق کە تەمەنی 81 ساڵە، هەروەها مەلا بەختیار، سەرکردەی پێشوو لە یەکێتیی نیشتمانی کە تەمەنی 71 ساڵە.
ئافرەتەکانی خۆیان بۆ ئەو پۆستە تەرخان کردووە، جوان فوئاد مەعسوم، کچی سەرۆک کۆماری پێشووتری عێراق کە تەمەنی 56 ساڵە، شیلان فوئاد عەبدول لەتیف عەبدولڕەحمان، ئەمیرە جەعفەر جابر عەبوودی، ڕەغەد عەبدولسادە مەزعەلن.
سیستەمی سیاسی لە عێراق لە دوای یەکەم هەڵبژاردنی فرەحیزبی لە ساڵی 2005، لەسەر بنەمای پشککاریی نێوان پێکهاتەکان داڕێژراوە.
بەپێی ئەم نەریتە، پۆستی سەرۆکایەتیی حکوومەت کە بەهێزترین پۆستی جێبەجێکردنە بۆ شیعە، سەرۆکایەتیی پەرلەمان بۆ سوننە و سەرۆکایەتیی کۆمار کە پۆستێکی زیاتر تەشریفاتییە بۆ کورد دیاری کراوە.
لە ڕووی یاساییەوە، پەرلەمان کە لە 30ی کانوونی یەکەمی ڕابردوو یەکەم دانیشتنی ئەنجامدا، ئەرکدارە لە ماوەی 30 ڕۆژدا و بە دەنگی دوو لەسەر سێی ئەندامانی، سەرۆک کۆماری نوێ هەڵبژێرێت.
دوای هەڵبژاردنی، سەرۆک کۆمار 15 ڕۆژی لەبەردەمدایە بۆ ڕاسپاردنی کاندیدی گەورەترین کوتلەی پەرلەمانی بۆ پێکهێنانی حکوومەت، کە ئەویش لای خۆیەوە 30 ڕۆژی دەبێت بۆ تەواوکردنی کابینەکەی.
سەرەڕای ئەم وادە دەستوورییانە، زۆرکات بەهۆی لێکتێنەگەیشتنی لایەنەکان و ئاڵۆزیی بارودۆخە سیاسییەکە، پرۆسەی یەکلاکردنەوەی پۆستە باڵاکان کاتێکی زۆرتر دەخایەنێت.