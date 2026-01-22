هەولێر و دهۆک، سۆران و زاخۆ کەمپەینێکی بەرفراوانی هاوکاری بۆ رۆژئاوای کوردستان رادەگەیەنن

پێش 44 خولەک

پارێزگاکانی هەولێر و دهۆک لەگەڵ ئیدارە سەربەخۆکانی سۆران و زاخۆ، بە مەبەستی پشتیوانیکردنی هاووڵاتیانی رۆژئاوای کوردستان لەم دۆخە نالەبارەدا، کەمپەینێکی نیشتمانییان بۆ کۆکردنەوەی هاوکارییە مرۆییەکان دەستپێکرد.

ئەم هەنگاوە وەک ئەرکێکی ئەخلاقی بۆ یارمەتیدانی خوشک و برایانی رۆژئاوای کوردستان وەسف کراوە کە بەهۆی ئاڵۆزییەکانی ئەم دواییەوە تووشی دەربەدەری و ئاوارەیی بوون.

ئێستا کەمپەینەکە لە تەواوی سنووری ئەو پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆیانە چووەتە بواری جێبەجێکردنەوە و هاووڵاتیان بە گەرموگوڕییەوە دەستیان بە پێشکەشکردنی هاوکارییەکانیان کردووە.

بڕیارە تەواوی پرۆسەی ڕێکخستن، کۆکردنەوە و گواستنەوەی کەلوپەل و پێداویستییەکان لەلایەن دەزگای خێرخوازیی بارزانییەوە بەڕێوە بچێت، کە تیمەکانی ئەو دەزگایە ئەرکی گەیاندنی هاوکارییەکان بۆ ناو خاکی رۆژئاوای کوردستان دەگرنە ئەستۆ.

هەروەها بڕیارە لە داهاتوودا هەموو وردەکاریی و ئامارەکانی پەیوەست بەم هاوکارییانە بۆ رای گشتی بڵاو بکرێنەوە.

ئەم کەمپەینە هاوبەشە دوای دروستبوونی شەپۆلێکی نوێی ئاڵۆزی و ناسەقامگیری لە ناوچە جیاوازەکانی ڕۆژئاوای کوردستان دێت، کە بووەتە هۆی ئاوارەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتیان و دروستبوونی پێویستییەکی زۆر بە خواردن و دەرمان و پێداویستییەکانی ناوماڵ، لایەنە ئیدارییەکان جەخت لە بەردەوامیی ئەم پرۆسەیە دەکەنەوە و داوا لە هاونیشتمانییان دەکەن بۆ سەرخستنی ئەم ئەرکە نیشتمانییە، وەک هەمیشە لە هاوکارییەکانیان بەردەوام بن.