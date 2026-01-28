وەزارەتی رۆشنبیری پەخشی کەناڵە بیانیی و عەرەبییەکانی راگرت

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی رۆشنبیری و لاوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بڕیاری دا بە راگرتنی پەخشی سەرجەم ئەو کەناڵە بیانی و عەرەبییانەی کە لە رێگەی سیستمەکانی پەخشەوە سوکایەتی بە نەتەوەی کورد دەکەن یان دەبنە هۆی تێکدانی ئاشتەواییی کۆمەڵایەتی.

چوارشەممە 28ـی کانوونی دووەمی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی راگەیاندن و چاپ و بڵاوکردنەوە، لە نووسراوێکی فەرمیدا بە ژمارە 2725 کە ئاڕاستەی کۆمپانیاکانی پەخشی لە هەرێمی کوردستان کردووە، رایگەیاندووە کە دەبێت بەپێی رێنمایی ژمارە 1ی ساڵی 2014، پەخشی ئەو کەناڵە بیانی و عەرەبییانە لە رایەڵەکانیان رابگرن کە لەباری ئێستای کوردستاندا بوونەتە هۆکاری پشێوی و بێڕێزیکردن بەرامبەر بە نەتەوەی کورد.

لە نووسراوەکەدا ئاماژە بە خاڵەکانی (1، 3 و 9) لە بڕگەی 3 لە ماددەی 3ی رێنمایی تایبەت بە رێکخستنی فریکوێنسی سپەیس کراوە، جەخت لەوە کراوەتەوە کە پەخشکردنی ئەو جۆرە کەناڵانە پێچەوانەی یاسا و رێنماییەکانی مۆڵەتدانە، وەزارەت هۆشداری داوە کە ئەو کەناڵانەی دەبنە هۆی تێکدانی ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی، چیتر رێگەیان پێنادرێت لە ناوخۆی هەرێمدا پەخش بکرێن.

ئەم بڕیارە دوای ئەوە دێت کە لە ماوەی رابردوودا چەند کەناڵێکی بیانی و ناوچەیی لە رێگەی بەرنامەکانیانەوە هێرشیان کردبووە سەر پیرۆزییەکانی نەتەوەی کورد و بارودۆخی سیاسی هەرێمی کوردستان، کە ئەمەش ناڕەزایەتییەکی زۆری لە نێو میدییا کوردییەکان و هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان لێکەوتەوە.

هەر لەمبارەیەوە ئەمڕۆ، چوارشەممە 28ـی کانوونی دووەمی 2026، ئاسۆ هاشم، پارێزەری راوێژکار بە کوردستان24ـی راگەیاند "بەهۆی دژایەتی کورد و چەواشەکاریی و گوفتاری شۆڤینی لە لایەن هەردوو کەناڵی جەزیرە و حەدەس، لە سەرۆکایەتیی داواکاریی گشتی، سکاڵای یاساییمان تۆمار کردووە، بە ئەگەرێکی زۆرەوە نووسینگەی ئەو دوو کەناڵە لە هەولێر دادەخرێن و کارو چالاکییەکانیان رادەگیرێت".

ئاماژەی بەوەشکرد "دەستەیەک لە پارێزەران کە نزیکەی 15 پارێزەر دەبین سکاڵاکەمان داوەتە سەرۆکایەتیی داواکاریی گشتی دادگای هەولێر".

راشیگەیاند، داواکەیان وەرگیراوە و لە رۆژانی داهاتوودا بڕیاری لەسەر دەدرێت.

ئاسۆ هاشم گوتیشی، "لە داواکەیاندا جەختیان لە داخستنی نووسینگە و راگرتنی کاروچالاکییەکانی ئەو دوو کەناڵە لە هەرێمی کوردستان کردووە، بە تایبەت لە پارێزگای هەولێر".

لە سەرەتای دروست بوونی شەڕی نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات و سوپای عەرەبیی سووریا تاوەکوو ئێستا میدیا عەرەبییەکان، بە تایبەت هەردوو کەناڵی جەزیرە و حەدەس بەردەوامن لە بڵاوکردنەوەی پەیامی رەگەزپەرستی و دژایەتی نەتەوەی کورد و مافەکانی، لە بەرنامەکانیاندا گوتاری شۆڤینی بڵاودەکەنەوە و پشتیوانی لە شاڵاوی پاکتاوکردنی کورد دەکەن.

هەروەها لە هەرێمی کوردستان و کوردانی تاراوگە، كەمپینێكی فراوان لەلایەن خەڵكەوە دژی ئەو كەناڵە عەرەبیانە راگەیەنراوە، كە دژایەتی كورد دەكەن و داوادەكەن چیتر رێگە نەدرێت لە هەرێمی كوردستان كار بکەن.