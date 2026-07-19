عێراق شاندێک بۆ کێشەی ئاو دەنێرێتە تورکیا

پێش دوو کاتژمێر

روانگەی عێراقی سەوز کە تایبەتە بە کاروباری ژینگە، ئاشکرای کرد، بەغدا بە نیازە لە مانگی ئابی داهاتوودا شاندێکی دانوستانکار بنێرێتە تورکیا، بە مەبەستی تاوتوێکردنی دۆسیەی ئاو و دیاریکردنی پشکی ئاوی عێراق.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 19ـی تەممووزی 2026، روانگەی عێراقی سەوز راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە تێیدا هاتووە، شاندە دانوستانکارەکەی عێراق بۆ تورکیا لە نوێنەرانی وەزارەتەکانی سەرچاوەکانی ئاو، کشتوکاڵ و ژینگە، پێکدێت، ئامانجی سەرەکیشیان گفتوگۆکردنە لەگەڵ لایەنی تورکی بۆ دابینکردنی پشکی ئاوی عێراق.

بەپێی راگەیەندراوەکەی روانگە، عێراق لە پێنج ساڵی رابردوودا بەدەست کەمی ئاوی بەردراوەوە گرفتارە، کە رێژەکەی %40ـی تێپەڕاندووە، ئەم دۆخەش بووەتە هۆی وشکبوونی زۆنگاوەکان و دروستبوونی مەترسی لەسەر بژێوی ژیانی نزیکەی 5 ملیۆن هاووڵاتی، جگە لە سوێربوونی خاک و تێکچوونی %50ـی زەوییە کشتوکاڵییەکانی ناوەڕاست و باشوور، هاوکات دابەزینی ئاستی ئاوی دجلە و فوڕات لە بەغدا و بەسرە گەیشتووەتە ئاستێکی مەترسیدار کە هەڕەشە لە دابینکردنی ئاوی خواردنەوەش دەکات.

روانگەی عێراقی سەوز جەختی کردووەتەوە، دۆسیەی ئاو تەنیا پرسێکی سیاسی نییە، بەڵکو دۆسیەیەکی گرنگی ئاسایشی نەتەوەیی، ژینگەیی و مرۆییە بۆ عێراق، هۆشداریشی داوە، لەوەی بەردەوامبوونی ئەم قەیرانە هەڕەشەیە بۆ سەر ئاسایشی خۆراک لە وڵاتێکدا کە %70ـی بەرهەمە کشتوکاڵییەکانی پشت بە ئاودێری دەبەستن، هاوکات لەگەڵ دروستبوونی دیاردەی کۆچی گوندنشینان بەرەو شارەکان و بڵاوبوونەوەی نەخۆشی.

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا، روانگەکە داوای لە شاندی دانوستانکاری عێراق کردووە هەوڵ بۆ واژۆکردنی رێککەوتنامەیەکی پابەندکەری یاسایی بدەن کە تێیدا پشکێکی دادپەروەرانە بۆ عێراق بەپێی یاسای نێودەوڵەتیی رووبارە هاوبەشەکان دیاری بکرێت، هەروەها لیژنەیەکی هونەریی هاوبەش و هەمیشەیی پێکبهێنرێت بۆ ئاڵوگۆڕی زانیاری و چاودێریکردنی رێژەی بەردانەوەی ئاو بەشێوەیەکی شەفاف.