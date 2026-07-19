کریس رایت: ئاسایشی گەرووی هورمز مسۆگەر دەکەین

پێش دوو کاتژمێر

وەزیری وزەی ئەمریکا رایگەیاند، واشنتن هاتوچۆی نەوت و گاز لە گەرووی هورمز مسۆگەر دەکات، چ بە هاوکاری ئێران بێت یان بەبێ ئەوان. ئاماژەی بەوەش کرد، پلانی سەرەتایی جەنگ بۆ 4 تا 6 هەفتە بووە و بەهۆی رەتکردنەوەی ئاشتی لەلایەن تارانەوە پلانەکان گۆڕدراون، هاوکات بەدوورکەوتنەوە لە کەمکردنەوەی بودجە، جەختی کردەوە ئاسایشی ئەلیکترۆنیی ئەمریکا لە لووتکەدایە.

یەکشەممە 19ـی تەممووزی 2026، کریس ڕایت، وەزیری وزەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، لە چاوپێکەوتنێکی تەلەڤزیۆنیدا بەرگری لە سیاسەتە ئەمنییەکانی ئیدارەی ئەمریکا دەکات لە بوارەکانی ئاسایشی ئەلیکترۆنی و ستراتیژییەتی رووبەڕووبوونەوەی ئێران لە گەرووی هورمز، و روونکردنەوە لەسەر هۆکارەکانی درێژەکێشانی ململانێ سەربازییەکان دا.

کریس رایت، وەزیری وزەی ئەمریکا رایگەیاند پلانی سەربازی سەرەتایی بۆ ئۆپەراسیۆنەکان تەنیا چوار بۆ شەش هەفتە بووە، بەڵام پرۆسەکە پێنج هەفتە و نیوی خایاندووە و دواتر هێرشەکان بە شێوەیەکی کاتی راگیراون بۆ رەخساندنی دەرفەتی گفتوگۆ.

رایت ئاشکرای کرد، ئامانجی راگرتنی کاتیی هێرشەکان، گەیشتن بووە بە رێککەوتنێک لەگەڵ ئێراندا بۆ مسۆگەرکردنی هاتوچۆی بێبەربەستی نەوت و گاز، بەڵام بەهۆی ئامادەنەبوونی تاران بۆ هاوکاری، ئەمریکا ناچار بووە ستراتیژی خۆی بگۆڕێت. ئێستا واشنتن سەرنجی خستووەتە سەر پاراستنی گەرووی هورمز بۆ تێپەڕبوونی کاڵا و وزە، چ بە هاوکاری ئێران بێت یان بەبێ هاوکاری ئەوان.

وەزیری وزەی ئەمریکا جەختی کردەوە، ئیدارەی ترەمپ هەمیشە پێشوازی لە چارەسەری ئاشتیانە دەکات، بەڵام گەیشتن بە رێککەوتنێکی هاوبەش پێویستی بە خواستی هەردوولایە، و لە هاوکار نەبوونی ئێرانیشدا، ئەمریکا لە لاوازکردنی توانای سەربازی هێرشبەری ئەو وڵاتە بەردەوام دەبێت.

سەبارەت بە پرسیارێک لەسەر کەمکردنەوەی 700 ملیۆن دۆلار لە بودجەی ئاژانسی ئاسایشی ئەلیکترۆنی و ژێرخانی ئەمریکا (CISA)، لە کاتێکدا کە ترەمپ، پاراستنی هەڵبژاردنەکان بە کار لەپێشینەکان دادەنێت و رایگەیاند: "چەندین ئاژانسی ئاسایشی ئەلیکترۆنی لە نێو حکوومەتدا هەن کە بە بەردەوامی کار دەکەن. لە جیاتی سەرنج لەسەر بڕی پارەی خەرجکراو پێویستە سەیری دەرەنجامەکان بکەین؛ ئاستی پاراستنی ئاسایشی ئەلیکترۆنی ئەمریکا لە ئێستادا لە بەرزترین ئاستدایە."