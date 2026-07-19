عێراقچی بۆ فوئاد حوسێن: پەیوەندییەکانی بەغدا و تاران ستراتیژی و قووڵن

"نابێت پەیوەندییەکانمان لەگەڵ عێراق بکەونە ژێر کاریگەریی لێدوانی کەسییەوە"

پێش کاتژمێرێک

وەزیری دەرەوەی ئێران، لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ هاوتا عێراقییەکەی، رایگەیاند: پێویستە پەیوەندییە مێژوویی و بەنرخەکانی نێوان هەردوو وڵات بە دوور بن لە کاریگەریی لێدوانە کەسی و نافەرمییەکان. گوتیشی: پەیوەندییەکانی بەغدا و تاران ستراتیژی و قووڵن.

فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق و عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، پەیوەندییەکی تەلەفۆنییان ئەنجام دا و تێیدا پەرەپێدانی پەیوەندییە دوولایەنەکان و بەرژەوەندییە هاوبەشەکانیان تاوتوێ کرد.

وەزارەتی دەرەوەی ئێران راگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە تێیدا هاتووە، لەم گفتوگۆیەدا، وەزیری دەرەوەی ئێران ئاماژەی بەوە کرد کە نابێت پەیوەندییە بەنرخەکانی نێوان هەردوو وڵات بکەونە ژێر کاریگەریی لێدوانە کەسییەکانەوە.

هەردوولا رەهەندەکانی پەرەسەندنە بەردەوامەکانی ناوچەکە و لێکەوتەکانیان لەسەر ئاسایش و سەقامگیری تاوتوێ کرد و، جەختیان لەسەر بەردەوامیی راوێژکاری و هاوئاهەنگیی دوولایەنە کردەوە بە ئامانجی رێگریکردن لە تەشەنەسەندنی گرژییەکان و پاراستنی ئاشتی و ئاسایشی هەرێمی.

بە پێێ راگەیەنراوەکە، عێراقچی لەم پەیوەندییەدا دووپاتی کردەوە کە، "پەیوەندییەکانی نێوان ئێران و عێراق زۆر قووڵ و ستراتیژین و لەسەر بنەمای بەستەری مێژوویی، کولتووری، ئایینی و بەرژەوەندیی هاوبەشی نێوان هەردوو گەل داڕێژراون."

هاوکات ئاماژەی بەوەش کرد، پێویستە ئەم پەیوەندییە بە نرخانە بە دوور بن لە کاریگەریی لێدوانە کەسی و نافەرمییەکان، و، جارێکی دیکە جەختی لەسەر هەڵوێستی نەگۆڕی ئێران بۆ رێزی هاوبەش، هاوسێیەتیی باش و بەردەوامبوون لە گەشەپێدانی پەیوەندییەکان لەگەڵ حکوومەت و گەلی عێراقدا کردەوە.