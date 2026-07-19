مەسرور بارزانی: هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان هیچ پاساوێک هەڵناگرن

پێش 28 خولەک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 19ـی تەممووزی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە رێوڕەسمی کردنەوەی پرۆژەی ئاوی باڵندا - بارزان، گوتارێکی پێشکەش کرد.

بەشێکی قسەکانی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی:

- پرۆژەیەکی زۆر گرنگ و ستراتیژییە و زۆر خۆشحاڵم دەبینم ئەمڕۆ تەواو بووە.

- پێشکەوتنی کوردستان و بەردەوامیی کاروانی ئاوەدانی، ئەنجامی خوێنی شەهیدانمانە.

- ئاو سەرچاوەی ژیانی هەموومانە و نابێت بەفیڕۆی بدەین.

- هیوادارم کەلتووری ژینگەپارێزی لە دەڤەری بارزان و هەموو ناوچەکانی دیکە بەردەوام بێت.

- بەردەوام دەبین لە جێبەجێکردنی پرۆژە خزمەتگوزارییەکان لە هەموو ناوچەیەکی کوردستان.

- بەشێک نین لە شەڕ و ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە، سەرەڕای ئەوە زیانێکی زۆرمان بەرکەوتووە. هیوادارین ئاشتی بەرقەرار بێت و کۆتایی بەو گرژییانە بهێنرێت.

- هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان هیچ پاساوێک هەڵناگرن و هیوادارین بە زووترین کات بوەستێنرێن. دووپاتی دەکەینەوە، شەڕ لە بەرژەوەندیی کەسدا نییە.

- پەیوەندییەکانمان لەگەڵ بەغدا لە ئاستێکدا زۆر باشدان و بەردەوام دەبین لە پشتیوانیکردنی حکوومەتی عەلی زەیدی.

- داوا لە حکوومەتی عێراق دەکەین بەبێ جیاوازی دەستوور جێبەجێ بکات و مافی خەڵکی هەرێمی کوردستان دەستەبەر بکات و جیاوازی لە نێوان کەسدا نەکات.

- تا ئێستا رێگری هەبووە لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێ و کاراکردنەوەی پەرلەمان کە بە دڵنیاییەوە خەڵکی هەرێمی کوردستان زەرەمەندی یەکەمە.

- داوا لە لایەنە سیاسییەکان دەکەین، ئەگەر بە ڕاست لە خەمی خەڵکدان، با بێن پەرلەمان کارا بکەنەوە.

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