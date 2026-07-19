سیاسی

مەسرور بارزانی: هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان هیچ پاساوێک هەڵناگرن

کوردستان

ئەمڕۆ یەکشەممە، 19ـی تەممووزی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە رێوڕەسمی کردنەوەی پرۆژەی ئاوی باڵندا - بارزان، گوتارێکی پێشکەش کرد. 

بەشێکی قسەکانی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی:

- پرۆژەیەکی زۆر گرنگ و ستراتیژییە و زۆر خۆشحاڵم دەبینم ئەمڕۆ تەواو بووە.

- پێشکەوتنی کوردستان و بەردەوامیی کاروانی ئاوەدانی، ئەنجامی خوێنی شەهیدانمانە. 

- ئاو سەرچاوەی ژیانی هەموومانە و نابێت بەفیڕۆی بدەین. 

- هیوادارم کەلتووری ژینگەپارێزی لە دەڤەری بارزان و هەموو ناوچەکانی دیکە بەردەوام بێت. 

- بەردەوام دەبین لە جێبەجێکردنی پرۆژە خزمەتگوزارییەکان لە هەموو ناوچەیەکی کوردستان. 

- بەشێک نین لە شەڕ و ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە، سەرەڕای ئەوە زیانێکی زۆرمان بەرکەوتووە. هیوادارین ئاشتی بەرقەرار بێت و کۆتایی بەو گرژییانە بهێنرێت. 

- هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان هیچ پاساوێک هەڵناگرن و هیوادارین بە زووترین کات بوەستێنرێن. دووپاتی دەکەینەوە، شەڕ لە بەرژەوەندیی کەسدا نییە. 

- پەیوەندییەکانمان لەگەڵ بەغدا لە ئاستێکدا زۆر باشدان و بەردەوام دەبین لە پشتیوانیکردنی حکوومەتی عەلی زەیدی. 

- داوا لە حکوومەتی عێراق دەکەین بەبێ جیاوازی دەستوور جێبەجێ بکات و مافی خەڵکی هەرێمی کوردستان دەستەبەر بکات و جیاوازی لە نێوان کەسدا نەکات. 

- تا ئێستا رێگری هەبووە لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێ و کاراکردنەوەی پەرلەمان کە بە دڵنیاییەوە خەڵکی هەرێمی کوردستان زەرەمەندی یەکەمە. 

- داوا لە لایەنە سیاسییەکان دەکەین، ئەگەر بە ڕاست لە خەمی خەڵکدان، با بێن پەرلەمان کارا بکەنەوە. 

نوێ دەکرێتەوە.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,