ساسان عەونی: سەرەڕای ئاستەنگەکان حکوومەت بایەخی زۆری بە سێکتەری ئاو داوە
ساسان عەونی، وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەمیانی وتاریکیدا لە رێوڕەسمی کردنەوەی پڕۆژەی ئاوی باڵندا- بارزان گوتی: سەرەڕای هەموو ئاستەنگە ئابووریەکان، سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی پاڵپشتیەکی گەورەی پڕۆژەکانی کردووە بەتایبەت سێکتەری ئاو.
ئاماژەی بەوەش کرد، دیدگای حکوومەتی هەرێمی کوردستان روون و ئاشکرایە بۆ سوود وەرگرتن لە ئاوی سەر زەوی و دابین کردنی ئاوی خواردنەوە بۆ هەموو هاووڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەیەکسانی، گوتیشی، پڕۆژەی ئاوی 53 گوندی دەڤەری بارزان، یەکێکە لە پڕۆژە گەورەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە لە رووباری شین ئاو بۆ ئەو گوندانەی دەڤەری بارزان بەرهەمدەهێنێت و دەگوازێتەوە.
دەشڵێت، پڕۆژەکە هاوشێوەی، پڕۆژەکانی دیکەیە لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان، ئەم پڕۆژانە بایەخی زۆری هەیە لە نەهێشتنی کێشەی کەمئاوی لەسەرتاسەری هەرێمی کوردستان، گوتیشی، دەبوو ئەم پڕۆژەیە 11 ساڵ بەر لە ئێستا تەواو کرابوایە، بەڵام بەهۆی قەیران و هۆکاری جیاوازەوە کارەکانی وەستابوو.
ساسان عەونی، باسی لەوەشکرد، لە چوارچێوەی پلانەکانی حکوومەت بۆ چارەکردنی کێشەی کەمئاوی گرێبەستی تەواوکردنی پڕۆژەکە لە نێوان کۆمپانیای جی ئی جی کە کۆمپانیایەکی خۆماڵییەو و ئەرگە کراوە و سەرجەم ئەو کارانەی مابوو لەماوەی ساڵیک و دوو مانگ تەواو کرا.