مادورو: در صورت حمله آمریکا، «جمهوری مسلح» اعلام میکنیم
رئیسجمهوری ونزوئلا، استقرار نیروهای نظامی آمریکا در دریای کارائیب را با هدف سرنگونی دولت خود دانست
نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا، روز دوشنبه، ۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۰ شهریور ۱۴۰۴)، با اشاره به افزایش حضور نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب، اعلام کرد که این اقدام با هدف سرنگونی دولت او صورت گرفته و در صورت حمله نیروهای آمریکایی، آماده است «جمهوری مسلح» اعلام کند.
مادورو در اظهاراتی کمسابقه به خبرنگاران گفت: «آنها به دنبال تغییر رژیم از طریق تهدید نظامی هستند. ونزوئلا با بزرگترین تهدیدی مواجه است که قاره ما در صد سال اخیر به خود دیده است.»
او با تأکید بر اینکه ونزوئلا به دنبال صلح است اما ارتش این کشور برای پاسخ به هرگونه حمله آماده است، افزود: «اگر به ونزوئلا حمله شود، ما فوراً برای دفاع از خاک خود وارد مبارزه مسلحانه خواهیم شد.»
واشنگتن هدف از استقرار نیروهای خود در دریای کارائیب را عملیاتی برای مبارزه با کارتلهای مواد مخدر در آمریکای لاتین اعلام کرده است، اما مادورو این اقدام را تهدیدی مستقیم علیه کشورش میداند.
به گفتهی رئیسجمهوری ونزوئلا، ایالات متحده «هشت کشتی نظامی با ۱۲۰۰ موشک و یک زیردریایی را با هدف ونزوئلا» به منطقه اعزام کرده است. در واکنش به این اقدام، دولت ونزوئلا نیروهای نظامی خود را در امتداد مرزهای این کشور مستقر کرده و از هزاران شهروند خواسته است تا برای دفاع از کشور به شبهنظامیان مسلح بپیوندند.