صلاحالدین دمیرتاش: صلح برای ملت کورد و تمام جهان یک مسئلهی حتمی است
پیام دمیرتاش به کنفرانس بینالمللی صلح و جامعهی دموکراتیک
صلاحالدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلقها (ه.د.پ.)، در پیامی به کنفرانس بینالمللی صلح و جامعهی دموکراتیک اعلام کرد که صلح دیگر یک گزینه برای ملت کورد و تمام ملتهای جهان نیست، بلکه یک مسئلهی حتمی و اجتنابناپذیر است. وی در این پیام، بر اهمیت صلح واقعی که با عدالت، برابری، آزادی و کرامت محقق میشود، تأکید کرد.
دمیرتاش که از سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) در زندان به سر میبرد، در پیام خود اظهار داشت که «آن شرارتی که سیاست جنگ، نابرابری، سرکوب و انکار به بار آورده است، نه تنها جغرافیای ما را مجروح کرده، بلکه وجدان ما را نیز جریحهدار ساخته است.»
وی در ادامه افزود که صلح تنها به معنای خاموش کردن سلاح یا کنار گذاشتن آنها نیست، بلکه صلحی واقعی با «عدالت، برابری، آزادی و کرامت» بهدست میآید. دمیرتاش گفت زمانی صلح محقق خواهد شد که کوردها، ترکها و همهی اقشار مذهبی و ملی، خود را بهعنوان شهروندانی آزاد و برابر ببینند. صلاحالدین دمیرتاش همچنین تصریح کرد: «جامعهی دموکراتیک بر ترس و گمان و فشار بنا نمیشود، بلکه بر اعتماد و پایههای دموکراسی استوار است.»
وی همچنین موضعگیری و درخواست عبدالله اوجالان را «شجاعانه، مهم و معنادار» دانست و اظهار امیدواری کرد که به او فرصت داده شود تا مستقیماً با جامعه گفتوگو کند.