فؤاد حسین: توافق بر سر تشکیل دولت جدید عـراق نزدیک است

درخواست بغداد از آمریکا برای بازنگری در هشدار سفر

2 ساعت پیش

وزیر خارجه‌ی عـراق پیش‌بینی کرد که احزاب عـراقی به زودی بر سر تشکیل دولت جدید به توافق خواهند رسید. وی همچنین فاش ساخت که بغداد از مقامات آمریکایی درخواست کرده است تا هشدار سفر برای شهروندانشان به عـراق را بازنگری کنند.

فؤاد حسین، وزیر خارجه‌ی عـراق، یکشنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۴ (۷ دسامبر ۲۰۲۵)، در جریان شرکت در «مجمع گفت‌وگوی دوحه» در قطر، اظهار داشت که موضع آمریکا در مورد گروه‌های مسلح در عـراق روشن است، اما این مسئله یک موضوع داخلی و مرتبط با قانون اساسی عـراق است. وی تأکید کرد که گفت‌وگوهای داخلی کاملاً متفاوت از فشارهای خارجی است و به آمریکایی‌ها نیز اعلام کرده‌اند که نظام سیاسی در عـراق بر اساس منافع ملی خواهد بود. وزیر خارجه‌ی عـراق افزود که این کشور به گفت‌وگوهای داخلی نیاز دارد و پیش‌بینی کرد که به زودی احزاب بر سر تشکیل دولت به توافق خواهند رسید.

در خصوص مسئله‌ی سلاح در خارج از اختیار دولت، فؤاد حسین اشاره کرد که تسلیحات باید تنها در دست دولت باشد. وی فاش ساخت که در نشست‌های اخیر با آمریکایی‌ها، خواستار بازنگری در تصمیم هشدار سفر شهروندانشان به عـراق شده‌اند. ایالات متحده‌ی آمریکا نگران وجود گروه‌های مسلح در عـراق است و در گذشته چندین بار از دولت عـراق خواسته است که برای کنترل این گروه‌ها و قرار گرفتن سلاح تنها در کنترل دولت عـراق اقدام کند. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عـراق، نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز در دوشنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۳ (۳ نوامبر ۲۰۲۴)، اظهار داشته بود که خلع سلاح گروه‌های مسلح عـراق به خروج کامل نیروهای آمریکایی و متحدانش از خاک عـراق بستگی دارد.