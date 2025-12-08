آیدین معروف: علیه هر طرفی که برای تخریب همزیستی تلاش کند، خواهیم ایستاد

تأکید دولت اقلیم کوردستان بر حفظ همزیستی مسالمت‌آمیز

7 ساعت پیش

وزیر اقلیم کوردستان در امور اقلیت‌ها با بازدید از جامعه‌ی مسیحیان کویه و گورستان هرموته، اعلام کرد که دولت اقلیم کوردستان با هرگونه تلاش برای تخریب همزیستی مسالمت‌آمیز مقابله خواهد کرد. این اظهارات در پی حمله به گورستان مسیحیان در این منطقه صورت گرفت.

یکشنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۴ (۷ دسامبر ۲۰۲۵)، آیدین معروف، وزیر اقلیم کوردستان در امور اقلیت‌ها، از جامعه‌ی مسیحیان کویه و گورستان مسیحیان در روستای هرموته بازدید کرد.

در این بازدید، آیدین معروف تأکید کرد که دولت اقلیم کوردستان به شدت در برابر هر شخص و طرفی که برای تخریب همزیستی میان اقشار دینی و ملی کوردستان تلاش کند، خواهد ایستاد. این موضع‌گیری در پی حمله‌ای که در سه‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۴ (۳ دسامبر ۲۰۲۵)، در روستای هرموته، از توابع شهرستان کویه، به گورستان مسیحیان صورت گرفت و طی آن چندین قبر تخریب شد، بیان گردید.