دیدار وزرای خارجه در دوحه و بررسی مسائل منطقه‌ای

2 ساعت پیش



وزرای خارجه‌ی عـراق و ترکیه در حاشیه‌ی مجمع دوحه، دیدار و بر لزوم کاهش تنش‌های منطقه‌ای مرتبط با ایران و حمایت از ثبات سوریه تأکید کردند. هم‌زمان، فؤاد حسین، وزیر خارجه‌ی عـراق، آخرین تحولات مربوط به تشکیل دولت جدید عـراق را برای همتای ترک خود توضیح داد.

وزارت خارجه‌ی عـراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که فؤاد حسین، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه‌ی عـراق، یکشنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۴ (۷ دسامبر ۲۰۲۵)، در حاشیه‌ی بیست و سومین دوره‌ی «مجمع دوحه»، با هاکان فیدان، وزیر خارجه‌ی ترکیه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس این بیانیه، در این دیدار، روابط دوجانبه بین عـراق و ترکیه و راه‌های تقویت همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی مورد بحث قرار گرفت تا به منافع هر دو کشور خدمت کرده و ثبات منطقه را مستحکم‌تر کند. وزارت خارجه‌ی عـراق همچنین افزود: «درباره‌ی پرونده‌های منطقه‌ای و به‌ویژه وضعیت سوریه، هر دو طرف بر اهمیت حمایت از تلاش‌ها برای دستیابی به ثبات سیاسی و اقتصادی در آن کشور و همچنین تشویق سرمایه‌گذاری و ابتکارات توسعه برای کاهش رنج‌های مردم سوریه تأکید کردند.»

محور دیگری از این نشست به پرونده‌ی ایران اختصاص داشت؛ هر دو وزیر بر لزوم کاهش تنش‌ها در منطقه و سوق دادن وضعیت به سمت راه‌حل سیاسی بر اساس گفت‌وگو و تفاهم به منظور حفظ امنیت منطقه‌ای توافق کردند.

فؤاد حسین همچنین توضیحات کاملی درباره‌ی آخرین تحولات سیاسی عـراق ارائه داد. وی به موفقیت روند انتخابات و گفت‌وگوهای جاری برای تشکیل دولت جدید اشاره کرد که به گفته‌ی او، نشان‌دهنده‌ی پیشرفت در تثبیت دموکراسی و ثبات داخلی عـراق است. در پایان، هر دو طرف بر تداوم هماهنگی و رایزنی در مورد مسائل دارای اهمیت مشترک و ارتقای روابط تاریخی و جغرافیایی بین دو کشور تأکید کردند.

