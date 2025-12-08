مظلوم عبدی خواستار گفت‌وگوی فراگیر برای آینده‌ی سوریه شد

2 ساعت پیش

(ه.س.د)، در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آذر ۱۴۰۴) و در آستانه‌ی نخستین سالگرد سقوط رژیم پیشین بشار اسد در سوریه، پیامی منتشر کرد. وی در این پیام بر اهمیت تثبیت یک سیستم غیرمتمرکز و پایبندی به توافقنامه‌ی ۱۰ مارس ۲۰۲۵ (۱۹ اسفند ۱۴۰۳) تاکید کرد.

یک سال پیش، در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳)، رژیم بشار اسد پس از سال‌ها جنگ داخلی در پی حمله‌ی نیروهای مخالف، به‌ویژه هیئت تحریر الشام (به رهبری احمد الشرع)، سقوط کرد و دمشق به دست نیروهای مخالف افتاد. این رویداد پایانی بر ۵۴ سال حکومت خاندان اسد بود و سوریه وارد مرحله‌ای نوین شد. بشار اسد پس از سقوط پایتخت، به روسیه گریخت. در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ (۱۰ بهمن ۱۴۰۳)، احمد الشرع، که پیشتر رهبر هیئت تحریر الشام بود، به عنوان پرزیدنت دولت موقت سوریه منصوب شد و مسئولیت رهبری سوریه را بر عهده گرفت.

مظلوم عبدی در پستی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت که سقوط رژیم اسد نقطه‌ی عطفی سرنوشت‌ساز بود که به دهه‌ها ظلم و تفرقه پایان داد. او این سالگرد را به مردم سوریه تبریک گفت و اظهار داشت که این رویداد اراده‌ی سوری‌ها را برای ساختن آینده‌ای بر اساس عدالت، ثبات، مشارکت و حراست از حقوق همه‌ی اقلیت‌ها تایید می‌کند.

فرمانده‌ی نیروهای دموکراتیک سوریه، مرحله‌ی کنونی را مستلزم "مسئولیتی ملی مشترک و گفت‌وگویی فراگیر" دانست که منافع سوری‌ها را فراتر از هر موضوع دیگری قرار دهد. وی همچنین بر "تعهد تزلزل‌ناپذیر" نیروهایش به توافقنامه‌ی ۱۰ مارس ۲۰۲۵ (۱۹ اسفند ۱۴۰۳) تاکید کرد و آن را "اساس ساختن سوریه‌ای دموکراتیک و غیرمتمرکز با اراده‌ی فرزندانش و تقویت‌شده با ارزش‌های آزادی، عدالت و برابری" خواند.

توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ (۱۹ اسفند ۱۴۰۳) که بین احمد الشرع، پرزیدنت دولت موقت سوریه، و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، به امضا رسید، شامل چندین بند کلیدی برای آینده‌ی سوریه است. از مهم‌ترین مفاد این توافق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تضمین حق همه‌ی سوری‌ها برای نمایندگی و مشارکت در فرآیند سیاسی و نهادهای دولتی، فارغ از پس‌زمینه‌ی مذهبی یا قومی.

- به رسمیت شناختن جامعه‌ی کورد به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سوریه، با تضمین شهروندی و تمامی حقوق اساسی آن‌ها.

- اعلام آتش‌بس سراسری در تمامی خاک سوریه.

- ادغام تمامی نهادهای مدنی و نظامی در شمال شرقی سوریه، از جمله گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها، و میادین نفتی و گازی، در دولت سوریه.

- حمایت از دولت سوریه در مبارزه با بقایای رژیم اسد و تمامی تهدیدها علیه امنیت و وحدت کشور.

- رد هرگونه درخواست برای تجزیه، سخنان نفرت‌پراکنانه، و تلاش برای ایجاد اختلاف در میان تمامی اقشار جامعه‌ی سوریه.

اگرچه این توافق بر ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای دولتی تاکید دارد، اما رویکردهای متفاوتی در مورد چگونگی این ادغام وجود دارد. نیروهای دموکراتیک سوریه خواهان حفظ "بلاک نظامی" خود هستند، در حالی که دولت موقت تمایل به جذب انفرادی جنگجویان دارد. همچنین، در حالی که ژنرال مظلوم عبدی بر لزوم یک سیستم "غیرمتمرکز" تاکید می‌کند، دولت موقت سوریه تاکنون فدرالیسم را رد کرده و تنها با درجه‌ای از عدم تمرکز اداری محدود موافق است. این اختلافات مانع از پیشرفت و اجرای کامل توافق شده است.