تام باراک: اشتباهات سایکس-پیکو را تکرار نمیکنیم
انتقاد نمایندهی ویژهی آمریکا از سیاستهای گذشتهی غرب در خاورمیانه
تام باراک، سفیر ایالات متحدهی آمریکا در ترکیه و نمایندهی ویژهی این کشور برای سوریه، در انتقادی شدید از سیاستهای گذشتهی غرب در خاورمیانه، اظهار داشت که توافق سایکس-پیکو و تصمیمات پس از آن به نتایج نامطلوبی منجر شده است. او بر لزوم خودتعیینگری مردم منطقه تأکید کرد و دیدگاه پرزیدنت ترامپ دربارهی آیندهی سوریه را تشریح نمود.
تام باراک در جریان شرکت در «مجمع دوحه» که یکشنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۴ (۷ دسامبر ۲۰۲۵) برگزار شد، گفت که از زمان توافقنامهی سایکس-پیکو، تمامی تصمیمات تحمیلی غرب بر خاورمیانه، بهجای اینکه به مردم منطقه اجازه دهد خودشان توسعه پیدا کنند، اشتباه بودهاند. وی افزود که وضعیت پیچیدهی کنونی منطقه، نتیجهی مستقیم همان سیاستها است. توافقنامهی سایکس-پیکو، یک قرارداد پنهانی بین بریتانیا و فرانسه در طول جنگ جهانی اول بود که برای تقسیم سرزمینهای عربی امپراتوری عثمانی تدوین شد و به دلیل نادیده گرفتن آرزوهای مردم محلی و ایجاد بیثباتی بلندمدت در منطقه مورد انتقاد قرار گرفته است.
باراک در مورد پروندهی سوریه و دیدگاه پرزیدنت ترامپ توضیح داد که پس از ارزیابی وضعیت، دونالد ترامپ بر این باور است که مسئلهی سوریه به بحث بین تمرکزگرایی و فدرالیسم مربوط نمیشود، بلکه به «رهبری» ارتباط دارد. وی اضافه کرد: «ترامپ به احمد شرع، رئیسجمهور سوریه، فرصت داده است تا خودش معمار کشور و سیاستهایش باشد.» باراک تأکید کرد که آمریکا در شیوهی حکومتداری سوریه دخالت نخواهد کرد و به سوریها اجازه میدهد راه خود را انتخاب کنند، آنچه بر عهدهی این کشور است، تنها کمک به سوریه برای داشتن سیستمی جامع است که همهی اقشار را در بر گیرد.