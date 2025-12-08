فؤاد حسین: دولت عـراق نگران اظهارات باراک دربارهی وضعیت این کشور است
انتقاد وزیر خارجهی عـراق از تحلیل نادرست نمایندهی ویژهی آمریکا
وزیر خارجهی عـراق، تجربهی دموکراسی و فدرالیسم کشورش را بهعنوان نمونهای برای حل بحرانها به نمایندهی پرزیدنت آمریکا ارائه کرد. او همزمان از تحلیل نادرست وضعیت داخلی عـراق ابراز نگرانی کرد و گفت که دوران دیکتاتوری به سر رسیده است.
وزارت خارجهی عـراق با صدور بیانیهای اعلام کرد که یکشنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۴ (۷ دسامبر ۲۰۲۵)، در حاشیهی «مجمع دوحه»، فؤاد حسین، معاون نخستوزیر و وزیر خارجهی عـراق، با تام باراک، سفیر ایالات متحدهی آمریکا در ترکیه و نمایندهی ویژهی دونالد ترامپ در امور سوریه، دیدار و پیام دولت عـراق را در خصوص نظام حکومتی به این نمایندهی آمریکایی ابلاغ کرد.
بر اساس این بیانیه، در این دیدار، فؤاد حسین نگرانی دولت عـراق را نسبت به اظهارات اخیر تام باراک دربارهی وضعیت داخلی این کشور ابراز کرد که در آن به «شکست مدل غربی» در عـراق اشاره شده بود. وزیر خارجهی عـراق به مقام آمریکایی گفت: «دموکراسی و نظام فدرال در قانون اساسی عـراق تثبیت شدهاند و با وجود چالشهای موجود، به مسیری پایدار تبدیل شدهاند که جایگزینی ندارد.» وی تأکید کرد که عـراق از گزینهی دموکراسی و نهادسازی دست نخواهد کشید و هرگونه دیکتاتوری را به شدت رد میکند.
وزارت خارجهی عـراق همچنین افزود: «در مقابل، تام باراک توضیحاتی ارائه داد و اشاره کرد که ادارهی آمریکا با احترام به تجربهی عـراق مینگرد.» وی گفت: «آن اظهاراتی که من مطرح کردم، مربوط به جنبهی تجربهی خود آمریکا در عـراق بود.» محور دیگر این نشست به وضعیت سوریه اختصاص داشت؛ فؤاد حسین آمادگی عـراق را برای ارائهی کمک و انتقال تجربهی خود در مواجهه با بحرانها به منظور حل وضعیت سوریه اعلام کرد. وی بر اهمیت گفتوگوی ملی و مشارکت همهی اقشار سوریه در روند سیاسی تأکید کرد. تام باراک نیز با ستایش از دیدگاه تاریخی و سیاسی وزیر خارجهی عـراق، تأکید کرد که باید با عدالت با همهی اقشار سوریه برخورد شود و یافتن راهحل، موضوعی است که به خود مردم سوریه بازمیگردد. در پایان، هر دو طرف بر اهمیت تقویت مشارکت راهبردی بین بغداد و واشنگتن تأکید کرده و نقش آمریکا را در ائتلاف بینالمللی علیه داعش ستودند.