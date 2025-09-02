مشاور ارشد اردوغان: صلح با پ.ک.ک مستلزم تغییر قانون اساسی ترکیه است
محمد اوغیوم، مشاور ارشد حقوقی رئیسجمهوری ترکیه، اعلام کرد که برای پیشبرد روند صلح با حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک)، آنکارا باید قانون اساسی خود را تغییر دهد
محمد اوغیوم، مشاور ارشد حقوقی رئیسجمهوری ترکیه، روز دوشنبه تأکید کرد که پیشرفت در روند صلح با اعضای حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) نیازمند تغییر قانون اساسی این کشور است.
اوغیوم در مصاحبه با روزنامه «خبر ترک» گفت: «با انحلال پ.ک.ک و کنار گذاشتن سلاح، فضا برای یک فرآیند دموکراتیک باز شده است.» وی این فرآیند را «تحولی انقلابی» توصیف کرد که «آیندهی ترکیه و منطقه را تعیین خواهد کرد.»
پیشزمینههای روند صلح
پس از گفتگو با مقامات آنکارا، حزب کارگران کوردستان در ماه مه، پس از بیش از چهار دهه درگیری با نیروهای ترکیه، انحلال خود را اعلام کرد و از اواسط ژوئیه به صورت نمادین خلع سلاح را آغاز نمود. در مقابل، حزب «برابری و دموکراسی خلقها» که سومین فراکسیون بزرگ پارلمان ترکیه را در اختیار دارد، خواستار بهبود حقوق کوردها شده است که حدود ۲۰ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند.
مشاور اردوغان معتقد است که مطالبات این حزب در چارچوب روند صلح، از طریق یک قانون اساسی جدید قابل تحقق است. او توضیح داد: «تعریف شهروندی ترکیه بهعنوان یک جایگاه قانونی و نه قومی، باید به طور قاطع مشخص شود.»
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، مدتهاست که از لزوم تغییر قانون اساسی فعلی که میراث کودتای نظامی ۱۹۸۰ است، سخن میگوید. به گفتهی ناظران، قانون اساسی جدید این امکان را برای اردوغان فراهم میکند تا برای یک دورهی دیگر نامزد ریاستجمهوری شود؛ امری که در قانون اساسی کنونی مجاز نیست.