حمایت پایدار رهبری سیاسی اقلیم کوردستان از روند صلح ترکیه

سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان بر اهمیت ثبات ترکیه برای منطقه تأکید کرد

4 ساعت پیش



شامگاه شنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۴ (۶ دسامبر ۲۰۲۵)، دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان، در کنفرانس بین‌المللی صلح و جامعه‌ی دموکراسی در استانبول به «کوردستان۲۴» گفت که رهبری سیاسی اقلیم کوردستان همواره پشتیبان و یاور روند صلح در ترکیه بوده است. او تأکید کرد که ترکیه همسایه‌ای مهم است و اقلیم کوردستان روابط دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی با این کشور دارد.

دلشاد شهاب با اشاره به اهمیت مرحله‌ی کنونی، اظهار داشت که صلح مسیری دشوار و طولانی است و انسان‌های شجاع هستند که تصمیم به صلح می‌گیرند. وی ضمن قدردانی از پرزیدنت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک)، تصمیمات آنان را شجاعانه خواند که شایسته‌ی آغاز مرحله‌ای جدید هستند.

سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان خاطرنشان کرد که اقلیم کوردستان آماده‌ی هرگونه همکاری برای موفقیت این روند است. او همچنین افزود که ثبات و امنیت ترکیه تأثیری کلی بر عراق و به‌ویژه بر اقلیم کوردستان دارد، از این رو این روند برای اقلیم کوردستان مهم است و همچنان به‌عنوان پشتیبان آن باقی خواهد ماند. پیش از این نیز، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، تلاش کرده بود تا راه را برای مذاکرات صلح جاری میان دولت ترکیه و پ.ک.ک هموار کند.