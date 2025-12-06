هشدار احمد شرع در مجمع دوحه درباره‌ی تغییر توافق‌نامه‌ی ۱۹۷۴ و عملیات نظامی اسرائیل

احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، روز شنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۴ (۶ دسامبر ۲۰۲۵)، در مجمع دوحه هشدار داد که درخواست اسرائیل برای ایجاد منطقه‌ی عاری از سلاح در جنوب سوریه، کشورش را در معرض خطر قرار می‌دهد.

این در حالی است که نیروهای اسرائیلی به تحرکات خود در این منطقه ادامه می‌دهند. احمد شرع بر اهمیت حفظ توافق‌نامه‌ی سال ۱۹۷۴ میان اسرائیل و سوریه برای ایجاد منطقه‌ی حائل در بلندی‌های جولان تأکید کرد و گفت که این توافق‌نامه بیش از ۵۰ سال است که برقرار بوده و به نوعی توافقی موفقیت‌آمیز محسوب می‌شود.

رئیس‌جمهور سوریه هشدار داد که دستکاری این توافق‌نامه که مورد تأیید بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل است و همچنین تلاش برای توافقات دیگری مانند ایجاد منطقه‌ی عاری از سلاح، می‌تواند به نتایج خطرناکی منجر شود. او اشاره کرد که ایالات متحده‌ی امریکا در گفت‌وگوهای میان اسرائیل و سوریه برای حل نگرانی‌های امنیتی دو طرف مشارکت دارد و از حمایت بین‌المللی برای درخواست سوریه مبنی بر عقب‌نشینی اسرائیل به مواضع پیش از ۱۸ آذر ۱۴۰۳ (۸ دسامبر ۲۰۲۴) خبر داد. احمد شرع سؤال کرد که سوریه طرفی است که با حملات اسرائیل مواجه می‌شود، بنابراین چه کسی باید ابتدا درخواست منطقه‌ی حائل و عقب‌نشینی کند؟

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، سه‌شنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۴ (۲ دسامبر ۲۰۲۵)، در پیامی ویدئویی اعلام کرده بود که اگر حسن نیت و درک متقابلی از اصول اسرائیل وجود داشته باشد، امکان توافق با سوریه وجود دارد. او گفته بود: "ما منتظریم که دولت سوریه منطقه‌ای عاری از سلاح از دمشق تا کوه جولان ایجاد کند." این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز دوشنبه از اسرائیل خواسته بود از برهم زدن ثبات سوریه و رهبری جدید آن خودداری کند. در اواخر آبان‌ماه ۱۴۰۴ (نوامبر ۲۰۲۵) نیز، عملیاتی اسرائیلی در جنوب سوریه به کشته شدن ۱۳ نفر و زخمی شدن ۶ سرباز اسرائیلی انجامید که وزارت خارجه‌ی سوریه آن را «جنایت جنگی» توصیف کرد.

لازم به ذکر است که پس از سقوط حکومت بشار اسد در ۱۸ آذر سال گذشته (۸ دسامبر ۲۰۲۴) توسط نیروهای احمد شرع، اسرائیل نیروهای خود را به منطقه‌ی حائل تحت نظارت سازمان ملل در بلندی‌های جولان (که از سال ۱۹۷۴ نیروهای سوریه و اسرائیل را از هم جدا کرده بود) اعزام کرده و چندین بار به عمق خاک سوریه نفوذ و آن را بمباران کرده است. احمد شرع از ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ (۱۰ بهمن ۱۴۰۳) به عنوان رئیس جمهور سوریه منصوب شده است.



