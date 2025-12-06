تأثیر مثبت روند صلح ترکیه بر کوردهای سوریه

الهام احمد در کنفرانس استانبول خواستار گفت‌وگو با آنکارا و گشایش مرزها شد

4 ساعت پیش

الهام احمد، مسئول روابط خارجی اداره‌ی خودمختار شمال و شرق سوریه، روز شنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۴ (۶ دسامبر ۲۰۲۵)، از طریق ویدئوکنفرانس در کنفرانس صلحی در استانبول که توسط «حزب دم» برگزار شده بود، شرکت کرد.

وی در سخنانش اعلام کرد که روند صلح میان ترکیه و حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) تأثیر مثبتی بر کوردهای سوریه دارد و آن‌ها نیز خواهان آغاز گفت‌وگو با آنکارا هستند. وی با اشاره به اینکه دولت ترکیه اجازه‌ی ورود حضوری او را به ترکیه نداده بود، بر این موضوع تأکید کرد که صلحی عادلانه در سوریه مستقیماً آینده‌ی ترکیه را شکل خواهد داد و از آنکارا خواست که گذرگاه‌های مرزی با منطقه‌ی تحت کنترل کوردها در آن سوی مرز را بازگشایی کند.

الهام احمد افزود که خلع سلاح پ.ک.ک و روی آوردن به مبارزه‌ی سیاسی و دموکراتیک، امیدی در منطقه ایجاد کرده است. او گفت: "ما پس از رژیم بعث در حال گذراندن مرحله‌ی جدیدی در سوریه هستیم. ما تلاش می‌کنیم یک اداره‌ی دموکراتیک بسازیم. ما به گفت‌وگو نیاز داریم. ما می‌خواهیم با ترکیه گفت‌وگو کنیم. ما می‌خواهیم مرزهایمان باز شود. ما می‌خواهیم روند صلح در ترکیه به پایان خود برسد."

مسئول روابط خارجی اداره‌ی خودمختار شمال و شرق سوریه، ضمن ستایش اقدامات ترکیه برای صلح، تأکید کرد که آزادی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، روند صلح و راه‌حل را تسریع و بهبود خواهد بخشید و باور دارد که اوجالان می‌تواند نقش بزرگ‌تری ایفا کند. وی همچنین از نحوه‌ی برخورد آنکارا با وضعیت جدید سوریه تقدیر کرد و اظهار داشت که دولت ترکیه با دولت جدید سوریه گفت‌وگو و ارتباط دارد و کانال‌های باز با اداره‌ی خودمختار شمال و شرق سوریه نیز وجود دارد. الهام احمد در پایان بر یکپارچگی خاک سوریه تأکید کرد و هرگونه تجزیه‌ی سوریه را به دلیل زمینه‌سازی برای جنگ‌های جدید، رد کرد و خواستار صلح و همزیستی شد.