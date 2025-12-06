دیدگاه دولت اقلیم کوردستان برای صلح در ترکیه، پایدار و راهبردی است

رئیس اقلیم کوردستان بر اهمیت گفت‌وگو در کنفرانس بین‌المللی صلح استانبول تأکید کرد

5 ساعت پیش

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، شامگاه شنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۴ (۶ دسامبر ۲۰۲۵)، در پیامی به کنفرانس بین‌المللی صلح و جامعه‌ی دموکراسی که از سوی «حزب دم» در استانبول برگزار شد، بر حمایت قاطع دولت اقلیم کوردستان از موفقیت روند صلح در ترکیه تأکید کرد. وی گفت که دیدگاه اقلیم کوردستان به صلح، دیدگاهی تغییرناپذیر و استراتژیک است و صلح تنها به معنای خاموش شدن سلاح‌ها نیست، بلکه فرآیندی برای ایجاد اعتماد، پذیرش متقابل و یافتن نقاط مشترک میان تفاوت‌ها است.

در این پیام، رئیس اقلیم کوردستان تصریح کرد که خشونت و درگیری جز ویرانی و عقب‌ماندگی، نتیجه‌ای برای ملت‌ها نداشته است، اما هرگاه باب گفت‌وگو گشوده شده و اراده‌ی سیاسی برای صلح وجود داشته، فرصت‌های بزرگی برای توسعه و ثبات فراهم آمده است. وی با اشاره به اینکه ترکیه همسایه‌ای مهم و استراتژیک است، افزود که ثبات و پیشرفت این کشور تأثیر مستقیمی بر ثبات عراق، اقلیم کوردستان و کل منطقه دارد و ترکیه در صلح قوی‌تر است و می‌تواند نقش بزرگ‌تری در منطقه ایفا کند.

نچیروان بارزانی از رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به خاطر نقش مهم و دیدگاه شجاعانه‌اش در گشودن باب صلح قدردانی کرد و همچنین از عبدالله اوجالان و دولت باغچلی و تمامی شخصیت‌ها و طرف‌هایی که دغدغه‌ی صلح را دارند و برای موفقیت آن تلاش می‌کنند، تمجید به عمل آورد. پیش از این نیز، در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ (فوریه‌ی ۲۰۲۵)، نچیروان بارزانی روند صلح ترکیه را "فرصتی حیاتی و تاریخی" توصیف کرده و ابراز امیدواری کرده بود که پ.ک.ک رویکردی استراتژیک نسبت به این روند اتخاذ کند. حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) در ماه مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت-خرداد ۱۴۰۴) پس از درخواست عبدالله اوجالان برای صلح و جامعه‌ی دموکراتیک، رسماً پایان مبارزه‌ی مسلحانه‌ی خود را اعلام کرده بود.

