اوجالان در کنفرانس استانبول: دوران مبارزهی مسلحانهی پ.ک.ک به پایان رسید
پیام تاریخی رهبر زندانی پ.ک.ک در کنفرانس «صلح و جامعهی دموکراتیک» استانبول
عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پارت کارگران کوردستان (پ.ک.ک)، در تازهترین پیام خود، نقشهی راهی جدید را اعلام کرد و تأکید نمود: «دوران مبارزهی مسلحانهی پ.ک.ک به پایان رسیده است و اکنون زمان بازسازی است». اوجالان از سال ۱۹۹۹ در جزیرهی امرالی زندانی است.
پ.ک.ک از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۲۵ درگیر یک مناقشهی مسلحانه با جمهوری ترکیه بود که در ابتدا به دنبال ایجاد یک کوردستان مستقل بود، اما بعدها خواستار خودمختاری و حقوق سیاسی و فرهنگی بیشتر برای کوردها در ترکیه شد. این درگیری بیش از ۴۰ هزار کشته بر جای گذاشته است.
کنفرانس صلح و جامعهی دموکراتیک
روز شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۴ (۶ دسامبر ۲۰۲۵)، پارت برابری و دموکراسی خلقها (حزب دَم)، کنفرانسی بینالمللی با عنوان «صلح و جامعهی دموکراتیک» را در شهر استانبول آغاز کرد. این کنفرانس دو روزه است و چندین سیاستمدار، حقوقدان و فعال بینالمللی در آن شرکت دارند.
در این کنفرانس، ویسی آکتاش، یکی از آزادشدگان زندان امرالی، پیام عبدالله اوجالان را که رهبر زندانی پارت کارگران کوردستان (پ.ک.ک) است، قرائت کرد.
اوجالان در پیام خود از جزیرهی امرالی، به آغاز مجدد گفتوگوها با دولت ترکیه برای حل مسئلهی کورد اشاره کرده است. او وضعیت کنونی را «مرحلهی جدیدی» توصیف کرد و اظهار داشت که «مبارزهی ۵۲ سالهی پ.ک.ک برای موجودیت و کرامت به پایان رسیده و اکنون زمان بازسازی است». اوجالان در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۳ (۲۷ فوریه ۲۰۲۵) نیز «فراخوان صلح و جامعهی دموکراتیک» را صادر کرده و از پ.ک.ک خواسته بود تا سلاحهای خود را بر زمین بگذارد و منحل شود.
اوجالان همچنین گفت: «اکنون زمان آن است که بر اساس سوسیالیسم دموکراتیک، به سوی رهایی دموکراتیک گام برداریم. اعتقاد دارم که با رویکرد جمهوری دموکراتیک، ملت دموکراتیک و پارادایم جامعهی دموکراتیک زن-آزادیخواه و زیستمحیطی پیروز خواهیم شد».
رهبر پ.ک.ک راهبرد جدید خود را «اتحاد دموکراتیک» تعریف کرد و سه اصل قانونی برای آن تعیین نمود:
۱. قانون شهروند آزاد
۲. قانون صلح و جامعهی دموکراتیک
۳. قوانین آزادی
اوجالان تأکید کرد که دولت نباید فراتر از جامعه باشد و قانون باید تضمینکنندهی دموکراتیک میان هر دو طرف برای جلوگیری از خشونت باشد.
در پایان پیام خود، اوجالان بر ساختار چندملیتی و چنددینی خاورمیانه تأکید کرد. به باور او، بهترین راه حل مشکلات، گفتوگوی دموکراتیک است.
این کنفرانس در حالی برگزار میشود که تحرکات سیاسی برای آغاز مجدد روند صلح در ترکیه افزایش یافته است. در ماههای گذشته، دولت ترکیه و حزب دَم چندین دیدار انجام دادهاند و کمیسیونی ویژه در پارلمان ترکیه برای این منظور تشکیل شده است. پ.ک.ک نیز در ماه می ۲۰۲۵ (اردیبهشت-خرداد ۱۴۰۴) انحلال و پایان فعالیتهای مسلحانهی خود را اعلام کرده بود.