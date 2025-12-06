هاکان فیدان: نیروهای تهدیدکننده علیه ترکیه در ه.س.د باید منحل شوند
تأکید وزیر خارجهی ترکیه در مجمع دوحه بر شروط آنکارا برای آیندهی نیروهای دموکراتیک سوریه
هاکان فیدان، وزیر خارجهی ترکیه، در جریان شرکت در «مجمع دوحه» اعلام کرد که هرچند دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (ه.س.د) میتوانند میان خود به توافق برسند، اما شرط ترکیه این است که یگانها و نیروهایی در ه.س.د که علیه ترکیه جنگیدهاند و تهدیدی برای امنیت این کشور محسوب میشوند، باید منحل شوند.
فیدان توضیح داد که آنکارا خواستههای خود را بهوضوح به ه.س.د ابلاغ کرده و دمشق نیز از سال گذشته همین کار را انجام داده است. وزیر خارجهی ترکیه افزود: "ما میدانیم که ه.س.د بخشی از پ.ک.ک بوده و چندین تشکل و طرف نیز در داخل ه.س.د علیه ترکیه جنگیدهاند." هاکان فیدان تأکید کرد که برای ترکیه چند نکته اهمیت دارد و گفت: "تمامی آن نیروها و یگانهایی که علیه امنیت و منافع ترکیه هستند، باید منحل شوند."
از سوی دیگر، الهام احمد، مسئول روابط خارجی ادارهی خودمختار شمال و شرق سوریه، نیز از طریق ویدئوکنفرانس در کنفرانس صلحی در استانبول شرکت کرد و اظهار داشت که روند صلح میان ترکیه و پ.ک.ک تأثیر مثبتی بر کردهای سوریه دارد و آنها نیز خواهان آغاز گفتوگو با آنکارا هستند. این در حالی است که چهارشنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۴ (۱۹ نوامبر ۲۰۲۵)، مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (ه.س.د)، در جریان شرکت در ششمین «مجمع صلح و امنیت خاورمیانه (مپس۲۵)» در دهوک، سخنانی ایراد کرده و بر ضرورت این تأکید کرده بود که ترکیه نباید ه.س.د را «تهدید» ببیند و آنها «تهدیدی برای ترکیه نخواهند بود.»