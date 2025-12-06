موج باران شدید سراسر کوردستان را فرا میگیرد
ورود دو سامانه کمفشار و ناپایداری جوی در سراسر اقلیم
مدیرکل هواشناسی و زلزلهنگاری اقلیم کوردستان از ورود موجی از باران شدید به تمامی مناطق اقلیم کوردستان خبر داد.
فاضل ابراهیم، مدیرکل هواشناسی و زلزلهنگاری اقلیم کوردستان، در گفتوگو با «کوردستان ۲۴» اعلام کرد که اقلیم کوردستان از صبح روز یکشنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۴ (۷ دسامبر ۲۰۲۵)، تحت تأثیر دو سامانهی کمفشار قرار خواهد گرفت که یکی از دریای مدیترانه و دیگری از دریای سرخ است.
او همچنین افزود: «پیشبینی میشود موجی از باران تمامی مناطق اقلیم کوردستان را در بر گیرد». ابراهیم گفت: «نمیخواهیم اضطراب ایجاد کنیم، اما وضعیت موجود، یک حالت ناپایدار جوی است که در برخی مواقع باران شدید خواهد بود و در برخی دیگر به صورت متناوب میبارد».
فاضل ابراهیم اظهار داشت که پیشبینی میشود این موج بارانی از روز یکشنبه آغاز شده و تا روز پنجشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۲۵) ادامه یابد و تمامی مناطق اقلیم کوردستان را پوشش دهد. همچنین، سرعت باد افزایش یافته و دمای هوا کاهش خواهد یافت.
مدیرکل هواشناسی خاطرنشان کرد که در ابتدا، تأثیرات این موج در استان دهوک و ادارهی مستقل زاخو مشاهده خواهد شد و سپس به سایر مناطق گسترش مییابد. او افزود: «پیشبینی میشود بیشترین میزان بارش در بعدازظهر دوشنبه و سهشنبه رخ دهد».
فاضل ابراهیم در ادامه گفت که پیشبینی میشود بیشترین میزان باران در استانهای حلبچه و سلیمانی و ادارهی گرمیان ببارد و سپس به مناطق شرقی اربیل، مانند کویه و اطراف آن، گسترش یابد.
او همچنین اعلام کرد که بارش برف در مناطق کوهستانی با ارتفاع بیش از دو هزار متر از سطح دریا پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی در پایان تصریح کرد: «این موج به شکلی نخواهد بود که باعث تعطیلی کار و ادارات شود و پیشبینی میکنیم میزان بارندگی در ماههای آینده نیز بیشتر باشد».