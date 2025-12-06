دیدگاه راهبردی پرزیدنت بارزانی برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مسئله‌ی کورد در کنفرانس استانبول مطرح شد

5 ساعت پیش

آمنه زکری، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، روز شنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۴ (۶ دسامبر ۲۰۲۵)، در حاشیه‌ی شرکت در کنفرانس بین‌المللی صلح در استانبول، دیدگاه راهبردی پرزیدنت بارزانی را برای حل مسئله‌ی کورد و ثبات منطقه تبیین کرد. به گفته‌ی او، فلسفه‌ی سیاسی پرزیدنت بارزانی بر پایه‌ای تغییرناپذیر بنا شده است که همان اعتقاد کامل به دیالوگ به‌عنوان تنها ابزار برای رسیدن به تفاهم میان ملت‌ها و استقرار دموکراسی است.

خانم زکری تأکید کرد که پرزیدنت بارزانی معتقد است که حمایت از روند صلح بر این اساس استوار است که گفت‌وگوها هر چقدر هم طولانی شوند، حتی اگر صد سال به طول انجامند، باز هم از گزینه‌ی جنگ و ویرانی بهتر هستند، چرا که در نهایت تنها از طریق میز گفت‌وگو می‌توان محیطی مرفه و باثبات برای ملت‌ها فراهم آورد.

وی همچنین به نقش میانجی‌گری پرزیدنت بارزانی میان دولت ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان و حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) اشاره کرد و پیام پرزیدنت بارزانی را مبنی بر اینکه همیشه پیشگام حل مسالمت‌آمیز مسئله‌ی کورد در شمال کوردستان از طریق راه‌های مدنی و سیاسی بوده است، نه از راه جنگ، تکرار کرد. آمنه زکری همچنین اعلام کرد که خانه‌ی پرزیدنت بارزانی همچنان به‌عنوان چتری برای همه‌ی کوردها باقی خواهد ماند و هر گامی در راستای صلح، نه تنها مقدس شمرده می‌شود، بلکه با تمام توان مورد حمایت قرار می‌گیرد.

