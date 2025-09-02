سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران در مصاحبه‌ای اعلام کرد تهران آماده است در ازای تضمین حق غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود، سطح آن را به سقف تعیین‌شده در برجام بازگرداند

2025-09-02 09:58

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران، روز دوشنبه ۱۰ شهریور، در گفتگو با روزنامه بریتانیایی «گاردین» اعلام کرد که تهران آمادگی دارد سطح غنی‌سازی اورانیوم را به ۳.۶۷ درصد، یعنی سقف مجاز در توافق هسته‌ای (برجام)، کاهش دهد. او این اقدام را مشروط به دستیابی به یک توافق جامع کرد که حق غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور را برای ایران تضمین کند.

این اعلام آمادگی در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده در تاریخ اول تیرماه سال جاری، تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان را هدف حملات نظامی قرار داد.

هشدار درباره خروج از ان‌پی‌تی

سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به فعال‌سازی «سازوکار ماشه» از سوی کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: «اگر مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اقدام، قانونی برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) تصویب کند، دولت از نظر قانونی موظف به اجرای آن خواهد بود.»

خروج از این پیمان به معنای از دست رفتن تمامی حقوق نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر برنامه هسته‌ای ایران است و نگرانی‌ها را درباره‌ی فعالیت‌های آتی هسته‌ای این کشور افزایش خواهد داد.

پیشینه تنش‌های هسته‌ای

ایران پس از خروج ایالات متحده از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، به تدریج تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داد و سطح غنی‌سازی اورانیوم را تا ۶۰ درصد افزایش داد. بر اساس آخرین گزارش آژانس، ایران حدود ۴۰۸ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد تولید کرده بود که به گفته‌ی رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد، برای ساخت دست‌کم شش بمب اتمی کافی است.

در پی حملات نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و مقامات اسرائیلی هشدار داده‌اند که در صورت ازسرگیری برنامه هسته‌ای، ایران بار دیگر هدف حملات قرار خواهد گرفت.