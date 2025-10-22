استاندار دهوک: این استان پاکیزهترین در عراق و پیشرو در توسعه است
علی تتر، استاندار دهوک، با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر این استان در دوران کابینهی نهم، دهوک را پاکیزهترین استان عراق و پیشتاز در حوزههای کشاورزی و گردشگری عنوان کرد
علی تتر، استاندار دهوک، امروز چهارشنبه، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۳۰ مهر ۱۴۰۴)، در برنامهی "باس روژ" شبکهی کوردستان۲۴ که توسط ژینو محمد اجرا میشود، اظهار داشت: در دوران کابینهی نهم، پروژههای متعددی در تمامی بخشها در محدودهی این استان به اجرا درآمدهاند که تسهیلات و منافع بسیاری را برای شهروندان به ارمغان آوردهاند. تنها در شهرستان آمیدی، پروژههایی به ارزش ۹۶ میلیارد دینار عملیاتی شدهاند.
استاندار دهوک افزود: تکمیل پروژهی آب آمیدی، احداث بیمارستان اورژانس در مرکز دهوک، همزمان با ساخت تعدادی بیمارستان دیگر و نیز بیمارستان درمان سرطان، دو بانده کردن جادهی اربیل و دهوک، و همچنین دو بانده کردن جادهی لالش، تکمیل دانشگاه آکره و پروژهی آب آکره، بخشی از پروژههای مهم و راهبردی هستند که در این محدوده در دوران کابینهی نهم به انجام رسیدهاند.
تتر همچنین بیان کرد: دهوک از نظر پاکیزگی و حوزهی کشاورزی در سطح عراق پیشتاز است، بهویژه در این چند سال اخیر، اهمیت زیادی به بخش کشاورزی داده است که حتی در تاریخ عراق و اقلیم کوردستان بیسابقه بوده است.
اهمیت بخش کشاورزی و گردشگری
او اشاره کرد که کابینهی نهم، بخش گردشگری در منطقهی بادینان را توسعه داده و بیشترین پروژههای گردشگری را در آنجا اجرا کرده است، اما ما خواهان تلاش بیشتر در این زمینه هستیم. از سرمایهگذاران درخواست کردهایم که پروژههای گردشگری بیشتری، بهویژه در کوه گاره، اجرا کنند؛ چرا که این منطقه در فصل زمستان پذیرای شمار زیادی از گردشگران است.
وی افزود: در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹)، هنگامی که مسروور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، از این شهر بازدید کرد، خواستار کار عادلانه شد. به همین دلیل، خدمات به گونهای بوده که یکی از روستاها به دلیل دشواری مسیرش، برای اولین بار جادهای آسفالت شده دریافت میکند، زیرا کابینهی نهم اهمیت زیادی به مناطق خارج از مراکز شهرها میدهد.
نقش پارت دموکرات کوردستان در ثبات
علی تتر، به عنوان عضو کمیتهی مرکزی پارت دموکرات کوردستان، گفت: در دهوک یک کارزار انتخاباتی آرام در حال برگزاری است و پارت دموکرات کوردستان عامل ثبات و امنیت دهوک است. این حزب هیچ کس را رقیب خود نمیداند و کادرها و هوادارانش به تمامی کوردستانیان خدمت کردهاند.
در همین روز چهارشنبه، مسروور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، از شهرستان آمیدی بازدید کرد و یک بیمارستان و یک هتل پنج ستاره را افتتاح نمود.