مسئول روابط خارجی اداره‌ی خودمختار شمال و شرق سوریه از پیشرفت در گفت‌وگوها با دولت سوریه خبر داد و بر لزوم تضمین حقوق همه‌ی سوری‌ها تأکید کرد

4 ساعت پیش

الهام احمد، مسئول روابط خارجی اداره‌ی خودمختار در سوریه، اعلام کرد: «ما خواهان ثبات در سوریه و منطقه هستیم و همچنین لازم است حقوق همه‌ی سوری‌ها تضمین شود.»

الهام احمد، مسئول روابط خارجی اداره‌ی خودمختار شمال و شرق سوریه، امروز چهارشنبه، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۳۰ مهر ۱۴۰۴)، اظهار داشت: «گفت‌وگوهای میان نمایندگان اداره‌ی خودمختار و دولت سوریه به شکلی مثبت در حال انجام است و هدف ما رسیدن به توافقی کامل بر سر آینده‌ی سوریه است، به گونه‌ای که حقوق همه‌ی اقلیت‌ها را تضمین کند.»

الهام احمد اشاره کرد که یکپارچه‌سازی نیروهای دموکراتیک سوریه با ارتش سوریه، گام اول به سوی تشکیل یک ارتش ملی متحد است تا همه‌ی سوری‌ها بدون تبعیض در آن محافظت شوند.

مسئول اداره‌ی روابط خارجی همچنین بیان کرد که اگر ترکیه در روند صلح صادق باشد، اداره‌ی خودمختار آماده است و بر ثبات سوریه و منطقه تأکید می‌کند.