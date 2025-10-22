اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه‌ی ایران، با انتقاد از سیاست‌های یک‌جانبه‌ی آمریکا، آن‌ها را تهدیدی برای امنیت بین‌الملل و روابط جهانی دانست

5 ساعت پیش

سخنگوی وزارت خارجه‌ی ایران اظهار داشت که سیاست‌های یک‌جانبه و زورمدارانه‌ی آمریکا، تهدیدی برای امنیت بین‌المللی ایجاد کرده است. وی همچنین افزود که در قبال ایران «بی‌وفایی» صورت گرفته است.

خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۳۰ مهر ۱۴۰۴)، گزارش داد که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه‌ی ایران، اعلام کرده است: «یک‌جانبه‌گرایی خصمانه‌ی آمریکا نه تنها امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته، بلکه تولیدکننده‌ی شیوه‌ای خطرناک نیز هست.»

بقایی همچنین گفت: «آمریکا با جنگ تعرفه‌های گمرکی و راه‌های دیگر تلاش می‌کند زورمداری را بر روابط بین‌المللی تحمیل کند و تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ نیز نشانه‌ی این وضعیت است.»

مکانیسم بازگشت تحریم‌ها در توافق هسته‌ای

سخنگوی وزارت خارجه‌ی ایران در مورد مکانیسم بازگشت تحریم‌ها (اسنپ‌بک) در توافق هسته‌ای تأکید کرد که این مکانیسم در متن توافقنامه وجود ندارد و عبارتی ساختگی است تا طرف مقابل در زمان نقض تعهدات بتواند قطعنامه‌ها را بازگرداند، «زیرا هیچ‌یک از طرفین به یکدیگر اعتماد نداشتیم.»

به گفته‌ی بقایی: «هیچ گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره نکرده است که برنامه‌ی هسته‌ای ایران به سمت تسلیحات پیش می‌رود.» وی افزود: «ما با صداقت به تعهدات خود عمل کردیم، اما طرف مقابل به تعهداتش پایبند نبود.»

سخنگوی وزارت خارجه‌ی ایران همچنین تأکید کرد که توانایی تاب‌آوری ایران اثبات شده است، اما لازم است خود را بیشتر تقویت کنیم.