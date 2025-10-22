افتتاح پروژهی آب قوشتپه: راهحلی ۲۰ ساله برای کمآبی در کوردستان
پروژهی آب قوشتپه که مشکل کمآبی را برای ۲۰ سال آینده در قضای قوشتپه، ناحیهی بیستانه و ۷۲ روستای منطقه حل میکند، توسط رئیس دولت اقلیم کوردستان افتتاح خواهد شد
پروژهی آب قوشتپه در حومهی پایتخت اقلیم کوردستان که قرار است مشکل کمآبی را برای ۲۰ سال آینده در قضای قوشتپه، ناحیهی بیستانه و ۷۲ روستای این منطقه حل کند، فردا توسط رئیس دولت اقلیم کوردستان افتتاح میشود. این پروژه یکی از طرحهای موفق و مهم کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان به شمار میرود.
مسروور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، قرار است پنجشنبه، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱ آبان ۱۴۰۴)، پروژهی آب قوشتپه را افتتاح کند. با بهرهبرداری از این پروژه، ۱۱۲ حلقه چاه بسته شده و ۱۵ هزار مشترک و ۶۳ هزار نفر از آن بهرهمند خواهند شد. این پروژه روزانه ۷۲ هزار متر مکعب آب را به مردم میرساند.
پیش از این، ادارهی رسانه و اطلاعات دولت اقلیم کوردستان در بیانیهای دربارهی پروژه آب قوشتپه اعلام کرده بود که سال گذشته، رئیس دولت اقلیم کوردستان سنگ بنای این پروژه را گذاشته بود. اگرچه مدت زمان اجرای پروژه دو سال تعیین شده بود، اما پیش از موعد مقرر به پایان رسیده است.
ادارهی رسانه و اطلاعات همچنین گفته بود که پروژه آب قوشتپه با بودجهی ۲۲۲ میلیارد دینار و با نیروی کار داخلی ساخته شده است. این پروژه آب آشامیدنی و آب کشاورزی را برای قضای قوشتپه، ناحیهی بیستانه و ۷۲ روستای منطقه تامین میکند.
در این بیانیه آمده بود که ۳۷ کیلومتر لولهی ۸۰۰ میلیمتری از محل پروژه به قوشتپه و لولههایی با قطر ۹۰ تا ۵۰۰ میلیمتر به طول ۲۶۳ کیلومتر برای تمامی روستاها کشیده شده است. همچنین، پروژه آب قوشتپه در هر ساعت سه هزار متر مکعب آب پاک با استانداردهای بینالمللی تامین میکند و ۲۴۰ هزار شهروند از آن بهرهمند خواهند شد.
این پروژه یکی دیگر از اقدامات موفق کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان است و با تکمیل آن، منطقهای که با کمآبی مواجه بود، برای ۲۰ سال آینده از مشکل آب رهایی خواهد یافت و آباد خواهد شد.
افتتاح بیمارستان و هتل در دهوک
همین امروز چهارشنبه، مسروور بارزانی در مراسمی در منطقهی آمیدی، بیمارستان 'شورش-هیتیت' را افتتاح کرد. پیش از این، رئیس دولت اقلیم در ۷ سپتامبر ۲۰۲۰ (۱۷ شهریور ۱۳۹۹)، سنگ بنای این بیمارستان و مجموعهی بهداشتی هیتیت را در استان دهوک گذاشته بود.
در ادامهی فعالیتهای امروز خود، رئیس دولت اقلیم کوردستان هتل 'بەرد - حەجەری' را در شهرک سرسنک واقع در منطقهی قضای آمیدی افتتاح کرد. ساخت این هتل در سال ۱۹۴۶ (۱۳۲۵) آغاز شده بود و اخیراً بازسازی شده است.