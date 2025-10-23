ایران از آزادی مشروط شهروند ایرانی در فرانسه در ارتباط با تبادل زندانیان خبر داد

4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه ۲۱ اکتبر، اعلام کرد که مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی که در ماه فوریه به اتهام تبلیغ تروریسم در رسانه‌های اجتماعی در فرانسه دستگیر شده بود، به طور مشروط آزاد شده است.

تصمیم به آزادی او تحت نظارت قضایی توسط دفتر دادستانی پاریس تایید شد و این دفتر اعلام کرد که از دادگاه خواسته است تا او را در بازداشت نگه دارد.

فرانسه و ایران در مورد آزادی اسفندیاری در ازای سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، زوج فرانسوی که توسط ایران بازداشت شده‌اند، گفت‌وگو کرده‌اند و وزیر امور خارجه ایران ماه گذشته گفت که توافق در «مراحل نهایی» است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در بیانیه‌ای از تصمیم آزادی مشروط اسفندیاری «استقبال» کرد و افزود که تهران در حال کار بر روی بازگشت او به کشور است.

اسفندیاری که متولد ایران است، از سال ۲۰۱۸ در فرانسه زندگی می‌کرد، از دانشگاه لیون فارغ‌التحصیل شده و به عنوان مترجم مشغول به کار بود.

شرایط آزادی او ایجاب می‌کند که او مرتبا خود را به کلانتری معرفی کند و تا زمان برگزاری دادگاه که قرار است در ۱۳ ژانویه آغاز شود، اجازه خروج از کشور را ندارد.

همچنین دسترسی او به رسانه‌های اجتماعی ممنوع است.

نبیل بودی، وکیل اسفندیاری، در تماس با خبرگزاری فرانسه، تایید کرد که «دادستان به شدت با آزادی مخالف است» و «خطر فرار» را دلیل آن دانست.

«خیلی طولانی»

وکیل اسفندیاری، افزود با این حال، دادگاه «استدلال ما را پذیرفت و با توجه به حقایق ادعایی، بازداشت پیش از محاکمه را خیلی طولانی دانست.»

بودی، گفت که اسفندیاری در مورد اصل اتهامات علیه خود اظهار نظری نکرده و «مشتاقانه منتظر» محاکمه خود برای توضیح خود است.

وی افزود:«ما راضی هستیم، او بالاخره می‌تواند دفاعیه خود را آماده کند.»

کوهلر، ۴۱ ساله، و پاریس، ۷۲ ساله، در ماه مه ۲۰۲۲ دستگیر شدند.

آنها از جمله تعدادی از اروپایی‌هایی هستند که هنوز در ایران در بازداشت هستند، چیزی که چندین دولت اروپایی، از جمله فرانسه، آن را یک استراتژی عمدی گروگان‌گیری توسط تهران برای گرفتن امتیاز از غرب توصیف می‌کنند.

نوئمی کوهلر، خواهر سیسیل، اوایل این ماه به خبرنگاران گفت:«دولت فرانسه هر روزی که می‌گذرد، مسئول زنده ماندن سیسیل و ژاک است.»

در دادگاه ژانویه، اسفندیاری باید به اتهامات حمایت آنلاین و تحریک به تروریسم، و همچنین نفرت‌پراکنی نژادی و توطئه جنایی، پس از تحقیق در مورد حساب‌های تلگرامی به نام «محور مقاومت» پاسخ دهد.

ایران اصرار داشته است که بازداشت اسفندیاری در ۲۸ فوریه در ویلوربان خودسرانه بوده است، در حالی که گفته است این زوج فرانسوی در ایران جاسوسی می‌کردند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، ماه گذشته گفت که توافق برای تبادل اسفندیاری با کوهلر و پاریس تقریبا کامل شده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن