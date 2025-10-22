شهرداری کلار: جریمهی ۱۵۰ هزار دیناری برای عدم کاشت درخت مقابل منازل و مغازهها
شهرداری کلار در راستای افزایش فضای سبز در مرکز شهر، صاحبان منازل و مغازهها را ملزم به کاشت درخت کرد و برای متخلفان جریمه تعیین نمود
ریاست شهرداری کلار در ادارهی گرمیان اقلیم کوردستان، به منظور افزایش میزان فضای سبز در مرکز این شهرک، چندین تصمیم اتخاذ کرده است و هر صاحب منزل و مغازهای که درختی نکارد، با جریمهی نقدی روبهرو خواهد شد.
دلیر حسین، مسئول پروژهها در ریاست شهرداری کلار، امروز چهارشنبه، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۳۰ مهر ۱۴۰۴)، به وبسایت کوردستان ۲۴ گفت: «تمامی مغازهداران و صاحبان منازل در مرکز شهرک کلار مطلع شدهاند که لازم است در مقابل منزل و محل کار خود نهالی بکارند که ارتفاع آن کمتر از یک و نیم متر نباشد.» وی افزود: «در صورت عدم پایبندی، مبلغ ۱۵۰ هزار دینار جریمه خواهند شد.»
وی همچنین اشاره کرد که هر شهروند یا شرکت و مغازهداری که بدون رضایت شهرداری درختی را قطع کند، جریمهای برای او در نظر گرفته میشود که کمتر از ۱۰۰ هزار دینار و بیشتر از دو میلیون دینار نخواهد بود.
حسین بیان کرد که آنها قصد دارند میزان فضای سبز را در خیابانهای اصلی کلار افزایش دهند و در هر خیابان نوع خاصی از درخت کاشتهاند، به این معنی که همهی آنها یک نوع نیستند.