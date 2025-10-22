وزارت امور داخلی دولت اقلیم کوردستان از آغاز اصلاحات در ساختار پلیس خبر داد

وزارت امور داخلی دولت اقلیم کوردستان از تشکیل کمیته‌ای برای بازنگری جامع در وظایف، ساختار، شیوه‌ی برخورد و آموزش پلیس خبر داد تا با نیازهای روز و انتظارات شهروندان همسو شود

3 ساعت پیش

وزارت امور داخلی دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که کمیته‌ای را برای اصلاحات و بازنگری در وظایف، ساختار، شیوه‌ی برخورد، آموزش و توسعه‌ی توانایی‌های جسمی و ذهنی پلیس کوردستان مأمور کرده است. این وزارتخانه همچنین اشاره کرد که این اصلاحات باید با نیازهای عصر حاضر و دیدگاه‌ها و انتظارات شهروندان کوردستان همخوانی داشته باشد.

وزارت امور داخلی دولت اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز چهارشنبه، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۳۰ مهر ۱۴۰۴)، ریبر احمد، وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان، از یکی از این کمیته‌ها که برای بازنگری در وظایف، ساختار، شیوه‌ی برخورد، آموزش و توسعه‌ی توانایی‌های جسمی و ذهنی پلیس کوردستان مأمور شده است، استقبال کرد.

در این بیانیه آمده است که وزیر امور داخلی در ابتدای نشست، خلاصه‌ای از جهان‌بینی کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان به ریاست مسروور بارزانی را در مورد شیوه‌ی برخورد دولت با نهادها و کارمندانش در قبال شهروندان ارائه کرد که شامل پیروی از روش شهروند‌محوری در ارائه‌ی خدمات است.

وزارت امور داخلی همچنین می‌گوید: در این نشست، وزیر امور داخلی بر لزوم بازنگری جدی در بخش پلیس با تمامی وظایف، بخش‌ها و برنامه‌های آن تأکید کرد، به گونه‌ای که با نیازهای عصر حاضر و دیدگاه‌ها و انتظارات شهروندان کوردستان همخوانی داشته باشد.

وزارت امور داخلی اشاره کرد که برای این منظور، آکادمی رهبری و مدیریت در دیوان وزارت امور داخلی و اداره‌ی کل پلیس، همگام با کمیته‌ی عالی دیگری که برای تهیه‌ی و نگارش راهنمای کار پلیس در کوردستان تشکیل شده است، برای این مأموریت گمارده شده‌اند.

این وزارتخانه همچنین بیان کرد که وزیر امور داخلی به کمیته مأموریت داد تا ایده‌ها و جزئیات این پروژه را با کارمندان و افسران در سراسر کوردستان از طریق برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی به اشتراک بگذارد و نظرات، پیشنهادات و دیدگاه‌های آن‌ها را برای غنی‌سازی پروژه جدی بگیرد و از تجربه‌ی کشورهای پیشرفته با تطبیق آن با طبیعت و محیط جامعه‌ی کوردستان و با پشتیبانی آژانس‌ها و نهادهای بین‌المللی بهره‌برداری کند.

در این بیانیه آمده است که وزیر امور داخلی بر لزوم تهیه‌ی و آموزش مستمر جسمی و ذهنی برای کارمندان و افسران تأکید کرد و آکادمی رهبری و مدیریت، اداره‌های آموزش و توانمندسازی، اداره‌ها و بخش‌های هدایت و راهنمایی معنوی و اداره‌ی پلیس جامعه‌محور را برای سازماندهی دوره‌ها و آموزش‌های مستمر مأمور کرد.

همچنین اشاره شده است که بازنگری در ساختار کلی پلیس، وظایف، پاسگاه‌های پلیس به عنوان واحد اصلی کار پلیس، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسهیل وظایف، تربیت رهبران، تقسیم و تفویض وظایف و چندین محور دیگر به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.