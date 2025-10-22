بازسازی گورستان بزرگ اربیل با بودجهی ۸۲۰ میلیون دیناری
استانداری اربیل در بیانیهای اعلام کرد که این پروژه با موافقت مسروور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان و با بودجهی ۸۲۰ میلیون و هفتصد و نه هزار دینار انجام خواهد شد.
امید خوشناو، استاندار اربیل، به وبسایت کوردستان ۲۴ گفت: «امروز رضایت اجرای پروژه صادر شده است که از بودجهی استانداری اربیل به صورت نقدی برای هر مرحله بودجهای به آن اختصاص خواهد یافت.»
امید خوشناو همچنین گفت: «دیگر دفن اموات در این گورستان انجام نمیشود و حصار گورستان و چند بخش دیگر آن بازسازی و میزان فضای سبز آن افزایش خواهد یافت.»
گورستان بزرگ اربیل قدیمیترین و مشهورترین گورستان این شهر است که در مرکز شهر و دامنهی قلعهی اربیل، در کنار بازارهای شیخالله و نیشتمان قرار دارد. همانطور که در بیانیهی استانداری آمده است، این گورستان به بخشی از تاریخ کهن شهر اربیل تبدیل شده است.
سال گذشته نیز بخشی از این گورستان با بودجهی استانداری اربیل بازسازی شده بود.