بریتانیا کودکان بیمار غزه را میپذیرد؛ انتقاد شدید لندن از اسرائیل
وزیر امور خارجهی بریتانیا، اعلام کرد که این کشور برای انتقال و درمان کودکان بیمار و مجروح فلسطینی اقدام خواهد کرد
دیوید لمی، وزیر امور خارجهی بریتانیا، ضمن ابراز خشم شدید از ممانعت اسرائیل برای ورود کمکهای بشردوستانه به غزه، اعلام کرد که کشورش برای انتقال کودکان بیمار و مجروح فلسطینی جهت درمان در بیمارستانهای تخصصی بریتانیا اقدام میکند.
لمی تأکید کرد که اولین گروه از این کودکان طی هفتههای آینده وارد بریتانیا خواهند شد. او همچنین از اختصاص ۱۵ میلیون پوند دیگر (معادل حدود ۲۰ میلیون دلار) برای کمکهای پزشکی به غزه خبر داد.
گرسنگی ساختهی دست بشر
وزیر امور خارجهی بریتانیا شرایط انسانی در غزه را فاجعهبار خواند و گفت: «این یک فاجعهی طبیعی نیست، بلکه گرسنگیای ساختهی دست بشر در قرن بیست و یکم است. من از مخالفت دولت اسرائیل با ورود کمکهای ضروری خشمگینم.» او تنها راه خروج از این بحران را «آتشبس فوری و بیدرنگ» دانست.
مقامات بریتانیایی همچنین اعلام کردهاند که از دانشجویان اهل غزه برای دریافت بورسیههای تحصیلی در دانشگاههای این کشور حمایت خواهند کرد تا بتوانند تحصیلات خود را از پاییز آغاز کنند.
هرچند تعداد دقیق کودکان یا دانشجویانی که پذیرش خواهند شد مشخص نیست، ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، روز دوشنبه به پارلمان اعلام کرد که روند صدور ویزا برای این افراد و اعضای خانوادهی همراهشان تسریع خواهد شد. این در حالی است که پیشتر نیز کشورهای اروپایی دیگری از جمله ایتالیا، اقدام به انتقال بیماران و دانشجویان از غزه کرده بودند.