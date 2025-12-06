چهار کشته در درگیری مرزی ارتش پاکستان و طالبان؛ تبادل اتهامات بر سر نقض آتش‌بس

4 ساعت پیش

شامگاه جمعه، ۱۵ آذر ۱۴۰۴ (۶ دسامبر ۲۰۲۵)، درگیری‌های شدیدی در امتداد مرز افغانستان و پاکستان رخ داد که منجر به کشته شدن چهار غیرنظامی و زخمی شدن شماری دیگر شد. این حادثه در منطقه مرزی اسپین بولدک در ولایت قندهار افغانستان و همچنین بخش چمن پاکستان به وقوع پیوست.

آژانس خبری «فرانس ۲۴» گزارش داد که مقامات محلی در منطقه اسپین بولدک افغانستان اعلام کرده‌اند در نتیجه‌ی این درگیری‌ها میان نیروهای ارتش پاکستان و نیروهای طالبان در مرز دو کشور، چهار نفر کشته و تعدادی نیز مجروح شدند. این درگیری‌ها نشانه‌ای از اوج‌گیری مجدد تنش‌ها در مناطق مرزی دو کشور است. پیش از این، در ماه اکتبر، درگیری‌های مرگبار مرزی میان پاکستان و افغانستان ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته بود.

مقامات طالبان در افغانستان و دولت پاکستان روز جمعه، هر یک دیگری را به آغاز این حمله متهم کردند و آن را نقض آتش‌بس شکننده‌ای دانستند که در ماه اکتبر میان دو طرف با میانجی‌گری قطر به توافق رسیده بود. مذاکرات با هدف کاهش تنش‌های مرزی در ماه نوامبر شکست خورده بود، اما آتش‌بس تا حد زیادی برقرار مانده بود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پلتفرم ایکس (X) اعلام کرد: «متأسفانه امشب ارتش پاکستان منطقه اسپین بولدک در ولایت قندهار را بمباران کرد و نیروهای امارت اسلامی افغانستان مجبور به پاسخگویی شدند». مجاهد هیچ وردکاربرد و جزئیاتی درباره‌ی خسارات این حمله منتشر نکرد.

از سوی دیگر، مشّرف زیدی، سخنگوی نخست‌وزیر پاکستان، در پستی در پلتفرم ایکس (X) نوشت که «رژیم طالبان افغانستان در امتداد مرز به‌طور بی‌دلیل به نیروهای ما شلیک کرده و نیروهای مسلح ما بلافاصله و به شدت پاسخ دادند».

به گفته‌ی ساکنان منطقه، درگیری‌ها حدود ساعت ۲۲:۳۰ به وقت افغانستان (۲۲:۰۰ به وقت ایران) آغاز شد و تقریباً دو ساعت به طول انجامید. علی محمد حقمل، رئیس بخش اطلاع‌رسانی در ولایت قندهار، در گفت‌وگو با فرانس ۲۴ گفت که نیروهای پاکستانی با خمپاره و توپ سنگین خانه‌های شهروندان غیرنظامی را بمباران کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در این حملات، گلوله‌های خمپاره به روستاهای مزار و لقمان اصابت کرده و چهار غیرنظامی، از جمله یک زن و کودک، کشته و چهار نفر دیگر زخمی شده‌اند. این وضعیت، بسیاری از خانواده‌ها را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است.

روابط افغانستان و پاکستان در ماه‌های اخیر به شدت تیره شده است. اسلام‌آباد، حکومت طالبان را متهم به پناه دادن به گروه‌های شبه‌نظامی ضد پاکستانی، از جمله تحریک طالبان پاکستان (TTP)، می‌کند که حملات مرگباری را در استان‌های غربی این کشور انجام داده‌اند. طالبان این اتهامات را رد کرده و مشکلات امنیتی پاکستان را مسئولیت داخلی این کشور می‌داند.