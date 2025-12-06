دیدار با چارچوب هماهنگی و رد فهرست نامزدها از سوی آیت‌الله سیستانی

1 ساعت پیش

آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان عراق، بار دیگر بر عدم دخالت خود در روند انتخاب نخست‌وزیر جدید این کشور تأکید کرده و خواسته‌ی چارچوب هماهنگی برای ارائه فهرست نامزدهای پیشنهادی را رد کرده است. این موضع در حالی اعلام می‌شود که گروه‌های سیاسی شیعه در عراق در حال رایزنی برای تشکیل دولت آینده هستند.

به گفته‌ی رائد المالکی، نماینده‌ی مستقل شیعه‌ی دوره‌ی پنجم پارلمان عراق، چارچوب هماهنگی فهرستی شامل نُه نامزد برای پست نخست‌وزیری تهیه کرده و از طریق میانجی‌هایی از شخصیت‌های سیاسی و دینی تلاش کرده بود تا نظر آیت‌الله سیستانی را در مورد این نامزدها جویا شود. اما اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که مرجعیت با این درخواست مخالفت کرده و تمایلی به دخالت در این مسئله ندارد. آیت‌الله سیستانی تأکید کرده است که وظیفه‌ی تعیین نخست‌وزیر جدید عراق به احزاب سیاسی مربوط می‌شود و این کار "وظیفه‌ی من نیست." این رویکرد مرجعیت با مواضع پیشین ایشان مبنی بر عدم مداخله در انتخاب نامزدهای دولتی و تأکید بر مسئولیت‌پذیری احزاب سیاسی در تشکیل حکومت همسو است.

آیت‌الله سید علی سیستانی، متولد سال ۱۹۳۰ در ایران، عالی‌ترین مرجع دینی شیعه در عراق به شمار می‌رود و نفوذ گسترده‌ای در میان شیعیان این کشور و جهان دارد. ایشان همواره بر جدایی حوزه‌ی دین از سیاست‌های اجرایی تأکید داشته و به ندرت به صورت مستقیم در امور دولتی مداخله می‌کنند، مگر در مواقع بحرانی که برای حفظ ثبات و امنیت کشور ضروری باشد. مرجعیت ایشان بر شکل‌گیری یک دولت مدنی و تقویت هویت ملی عراق تأکید دارد و از زمان سرنگونی رژیم صدام در سال ۲۰۰۳، نقش مهمی در تحولات این کشور ایفا کرده است.

در همین حال، چارچوب هماهنگی، که ائتلافی از گروه‌های سیاسی شیعه‌ی عراق با گرایش‌های نزدیک به ایران است، در تاریخ دوشنبه، ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵، (۴ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، دویست و پنجاه و یکمین نشست عادی خود را در دفتر هادی العامری برگزار کرد. در این نشست، رهبران چارچوب هماهنگی با دقت در مورد تدوین معیارها و اصول اساسی برای پست نخست‌وزیری بحث و تبادل نظر کردند. این ائتلاف بر لزوم انتخاب فردی توانمند، پاک‌دست و دارای ظرفیت مدیریت کشور تأکید کرده است که بتواند با چالش‌های پیش روی عراق مقابله کند. چارچوب هماهنگی که پس از کناره‌گیری جریان صدر از پارلمان در سال ۲۰۲۲ به بزرگترین بلوک شیعی تبدیل شد، تلاش دارد تا از طریق مذاکرات، هر سه پست کلیدی نخست‌وزیر (شیعه)، رئیس مجلس (سنی) و رئیس‌جمهور (کورد) را مشخص کند. رهبران چارچوب هماهنگی همچنین تصمیم گرفتند که کمیته‌های مربوطه به کار خود برای ارزیابی نامزدها و بررسی شایستگی‌های ملی ادامه دهند.